İnternetin yeni fenomeni: Yuvarlak kürklü Susam
ntv.com.tr
Japon köpek kuaförü Yoriko Hamachiyo, Sesame(Susam) isimli teacup poddle cinsi köpeğin tüylerini keserek, minik hayvana küre görünümü verdi. Sosyal medyada “pofuduk köpek” olarak ün kazanan kazanan Sesame, sürekli gülen yüzü ile internet kullanıcıların sevgisini kazandı.
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1Japonya’da köpeklere özel bir kuaför salonunun sahibi olan Yoriko Hamachiyo, Instagram hesabından Sesame isimli teacup poddle cinsi köpeğin fotoğraflarını paylaştı.
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Hamachiyo tarafından tüylerikesilerek küre görünümü verilen mini köpek sosyal medyanın yeni fenomeni oldu.
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İnternette, “pofuduk köpek” olarak ün kazanan kazanan Sesame, sürekli gülen yüzü ve ufacık kuyruğu ile binlerce kişinin sevgisini kazandı.
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