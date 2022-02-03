İntihar eden ABD eski güzeli Cheslie Kryst babası konuştu: Kızım bağımlı değildi

Haberler 03.02.2022 - 11:36
ABD, Eski ABD güzeli Cheslie Kryst'ı konuşuyor. Kryst, New York'ta yaşadığı lüks apartmanın 29'uncu katından atlayarak hayatına son verdi.
Olayın ardından babası Rodney Kryst, The Post'a kızının ölümüyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
New York'taki evinde açıklama yapan Rodney Kryst, "Kızım olabildiğince saftı, herhangi bir uyuşturucu ya da reçeteli ilaç kullanmıyordu" dedi.
62 yaşındaki Rodney Kryst sözlerine şöyle devam etti: "Asla herhangi bir madde bağımlılığı sorunu yaşamadı"
Cheslie Kryst'ın sosyal medya paylaşımlarından bazıları...