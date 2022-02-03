İntihar eden ABD eski güzeli Cheslie Kryst babası konuştu: Kızım bağımlı değildi

2019 yılında ABD güzeli seçilen Cheslie Kryst, New York'ta yaşadığı lüks apartmanın 29'uncu katından atlayarak intihar etti. Olayın ardından konuşan babası Rodney Kryst (62), "Kızım asla herhangi bir madde bağımlılığı sorunu yaşamadı" dedi.

Haberler 03.02.2022 - 11:36

İntihar eden ABD eski güzeli Cheslie Kryst babası konuştu: Kızım bağımlı değildi - 1

ABD, Eski ABD güzeli Cheslie Kryst'ı konuşuyor. Kryst, New York'ta yaşadığı lüks apartmanın 29'uncu katından atlayarak hayatına son verdi.


İntihar eden ABD eski güzeli Cheslie Kryst babası konuştu: Kızım bağımlı değildi - 2

Olayın ardından babası Rodney Kryst, The Post'a kızının ölümüyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.


İntihar eden ABD eski güzeli Cheslie Kryst babası konuştu: Kızım bağımlı değildi - 3

New York'taki evinde açıklama yapan Rodney Kryst, "Kızım olabildiğince saftı, herhangi bir uyuşturucu ya da reçeteli ilaç kullanmıyordu" dedi.


İntihar eden ABD eski güzeli Cheslie Kryst babası konuştu: Kızım bağımlı değildi - 4

62 yaşındaki Rodney Kryst sözlerine şöyle devam etti: "Asla herhangi bir madde bağımlılığı sorunu yaşamadı"


İntihar eden ABD eski güzeli Cheslie Kryst babası konuştu: Kızım bağımlı değildi - 5

Cheslie Kryst'ın sosyal medya paylaşımlarından bazıları...

İntihar eden ABD eski güzeli Cheslie Kryst babası konuştu: Kızım bağımlı değildi - 6
İntihar eden ABD eski güzeli Cheslie Kryst babası konuştu: Kızım bağımlı değildi - 7
İntihar eden ABD eski güzeli Cheslie Kryst babası konuştu: Kızım bağımlı değildi - 8
İntihar eden ABD eski güzeli Cheslie Kryst babası konuştu: Kızım bağımlı değildi - 9
İntihar eden ABD eski güzeli Cheslie Kryst babası konuştu: Kızım bağımlı değildi - 10
İntihar eden ABD eski güzeli Cheslie Kryst babası konuştu: Kızım bağımlı değildi - 11

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