İntihar eden milyoner Steve Bing'den Elizabeth Hurley'nin oğlu Damian'a veda mektubu

Elizabeth Hurley ile yaşadığı bir yıllık ilişki ile tanınan ve ardından babalık davasıyla gündeme gelen milyoner yapımcı Steve Bing, geçen hafta 27’nci katta bulunan evinden kendini atarak hayatına son vermişti. Bing’in mahkeme kararıyla oğlu olduğu belirlenen, ancak hiç tanışmadığı oğlu Damian Hurley’e ölümünden birkaç saat önce veda mektubu yazdığı ortaya çıktı.

ntv.com.tr 29.06.2020 - 08:25 | Son Güncelleme : 29.06.2020 - 08:35

İntihar eden milyoner Steve Bing'den Elizabeth Hurley'nin oğlu Damian'a veda mektubu - 1

SON MEKTUP

Geçen hafta Los Angeles’ta oturduğu gökdelenin 27’nci katından kendini atarak hayata vda eden Amerikalı milyoner yapımc Steve Bing’in, Elizabeth Hurley ile ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Damian Hurley’e son mektup yazdığı ortaya çıktı.

Bing’in 18 yaşındaki Damian’a mektubunu ölümünden sadece birkaç saat önce yazdığı öğrenildi.    

İntihar eden milyoner Steve Bing'den Elizabeth Hurley'nin oğlu Damian'a veda mektubu - 2

Steve Bing’in aynı zamanda Damian’ın üvey kardeşi Kira Kerkorian Bing’e de veda mektubu yazdığı belirtildi. The Sun gazetesinin haberine göre mektupları bina yönetimi ve Los Angeles polisi sahiplerine ulaştırdı.

İntihar eden milyoner Steve Bing'den Elizabeth Hurley'nin oğlu Damian'a veda mektubu - 3

"AĞIR DEPRESYONDAYDI"

Bing’in çocuklarına yazdığı mektupları Amerikalı TV sunucusu Billy Bush açıkladı. Bush ayrıca, “Onunla birlikte olan arkadaşlarım var. Steve ağır bir depresyonun içindeydi. Bu corona virüs olayı da kesinlikle bir faktör. Onu darmadağın etti” diye konuştu.

İntihar eden milyoner Steve Bing'den Elizabeth Hurley'nin oğlu Damian'a veda mektubu - 4

HİÇ GÖRMEDİĞİ BABASI İÇİN DESTEK OLANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Öte yandan Damian Hurley, hiç tanışmadığı babasının ölümü sonrası kendisine başsağlığı dileklerinde bulunan takipçilerine sosyal medya üzerinden teşekkür ederek, “Sevginiz ve desteğiniz bu zor zamanda bana çok yardım etti” ifadesini kullanmıştı.

İntihar eden milyoner Steve Bing'den Elizabeth Hurley'nin oğlu Damian'a veda mektubu - 5

"BU KORKUNÇ BİR SON"

Steve Bing’in intihar etmesinin ardından Elizabeth Hurley, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunmuş, "Steve artık bizimle birlikte değil. Bu korkunç bir son" ifadelerini kullanmıştı.

İntihar eden milyoner Steve Bing'den Elizabeth Hurley'nin oğlu Damian'a veda mektubu - 6
Eski sevgilisi ile mutlu zamanlar yaşadıklarını belirten Hurley, Bing ile zor zamanlar geçirdiklerini de yazmıştı. Bing’den tatlı ve kibar adam diye bahseden Elizabeth Hurley, Steve Bing ile güzel hatıralarının olduğunu belirtmiş, geçen yıl Bing ile aralarının düzeldiğini ve yeniden yakınlaştıklarını da söylemişti.
İntihar eden milyoner Steve Bing'den Elizabeth Hurley'nin oğlu Damian'a veda mektubu - 7
Hurley, son olarak oğulları Damian'ın 18'inci doğum gününde konuştuklarını vurgulamıştı.
İntihar eden milyoner Steve Bing'den Elizabeth Hurley'nin oğlu Damian'a veda mektubu - 8

İngiliz model, yazısını "Bu yıkıcı bir haber. Herkese sevgi dolu mesajları için teşekkür ederim" diye bitirmişti.

İntihar eden milyoner Steve Bing'den Elizabeth Hurley'nin oğlu Damian'a veda mektubu - 9

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER