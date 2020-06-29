İntihar eden milyoner Steve Bing'den Elizabeth Hurley'nin oğlu Damian'a veda mektubu

ntv.com.tr 29.06.2020 - 08:25 | Son Güncelleme : 29.06.2020 - 08:35
SON MEKTUP
Geçen hafta Los Angeles’ta oturduğu gökdelenin 27’nci katından kendini atarak hayata vda eden Amerikalı milyoner yapımc Steve Bing’in, Elizabeth Hurley ile ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Damian Hurley’e son mektup yazdığı ortaya çıktı.
Bing’in 18 yaşındaki Damian’a mektubunu ölümünden sadece birkaç saat önce yazdığı öğrenildi.
Steve Bing’in aynı zamanda Damian’ın üvey kardeşi Kira Kerkorian Bing’e de veda mektubu yazdığı belirtildi. The Sun gazetesinin haberine göre mektupları bina yönetimi ve Los Angeles polisi sahiplerine ulaştırdı.
"AĞIR DEPRESYONDAYDI"
Bing’in çocuklarına yazdığı mektupları Amerikalı TV sunucusu Billy Bush açıkladı. Bush ayrıca, “Onunla birlikte olan arkadaşlarım var. Steve ağır bir depresyonun içindeydi. Bu corona virüs olayı da kesinlikle bir faktör. Onu darmadağın etti” diye konuştu.
HİÇ GÖRMEDİĞİ BABASI İÇİN DESTEK OLANLARA TEŞEKKÜR ETTİ
Öte yandan Damian Hurley, hiç tanışmadığı babasının ölümü sonrası kendisine başsağlığı dileklerinde bulunan takipçilerine sosyal medya üzerinden teşekkür ederek, “Sevginiz ve desteğiniz bu zor zamanda bana çok yardım etti” ifadesini kullanmıştı.
"BU KORKUNÇ BİR SON"
Steve Bing’in intihar etmesinin ardından Elizabeth Hurley, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunmuş, "Steve artık bizimle birlikte değil. Bu korkunç bir son" ifadelerini kullanmıştı.
İngiliz model, yazısını "Bu yıkıcı bir haber. Herkese sevgi dolu mesajları için teşekkür ederim" diye bitirmişti.