İntihar eden milyoner Steve Bing'den Elizabeth Hurley'nin oğlu Damian'a veda mektubu

Bing’in çocuklarına yazdığı mektupları Amerikalı TV sunucusu Billy Bush açıkladı. Bush ayrıca, “Onunla birlikte olan arkadaşlarım var. Steve ağır bir depresyonun içindeydi. Bu corona virüs olayı da kesinlikle bir faktör. Onu darmadağın etti” diye konuştu.

Öte yandan Damian Hurley, hiç tanışmadığı babasının ölümü sonrası kendisine başsağlığı dileklerinde bulunan takipçilerine sosyal medya üzerinden teşekkür ederek, “Sevginiz ve desteğiniz bu zor zamanda bana çok yardım etti” ifadesini kullanmıştı.

Steve Bing’in intihar etmesinin ardından Elizabeth Hurley, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunmuş, "Steve artık bizimle birlikte değil. Bu korkunç bir son" ifadelerini kullanmıştı.

Eski sevgilisi ile mutlu zamanlar yaşadıklarını belirten Hurley, Bing ile zor zamanlar geçirdiklerini de yazmıştı. Bing’den tatlı ve kibar adam diye bahseden Elizabeth Hurley, Steve Bing ile güzel hatıralarının olduğunu belirtmiş, geçen yıl Bing ile aralarının düzeldiğini ve yeniden yakınlaştıklarını da söylemişti.