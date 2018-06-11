İntihar eden ünlü şef Anthony Bourdain’ın en sevdiği şehir
ntv.com.tr
Kaldığı otel odasında intihar eden ABD’li ünlü şef ve yazar Anthony Bourdain’ın en sevdiği ve hayatının sonuna kadar yaşamak istediği şehrin hangisi olduğu ortaya çıktı.
-
1
ABD'li şef, Emmy ödüllü televizyon programcısı ve yazar Anthony Bourdain'in program çekimleri için gittiği Fransa Colmar’daki bir otel odasında intihar etmişti.
-
2
Yaptığı program gereği pek çok ülke ve şehir gezen Bourdain, son verdiği Maxim dergisi röportajında, en sevdiği ve hayatının sonuna kadar yaşamak istediği şehri Tokyo olarak açıkladı.
-
3
61 yaşında hayatını kaybeden şef, “Hangi ülkede ve şehirde yaşamak istediğim sorulsaydı hayatımın geri kalanında Tokyo’yu seçerdim” dedi.
-
4
Bourdain, Japon minimalizmi, eğitim bilimi ve güzellik yöntemlerini sevdiğini belirtti.
-
5
Bourdain, Japon savaş sanatı jiu-jitsu'yu hevesle uygulamakla kalmayıp, aynı zamanda California’ya siparişleri gönderen bir suşi şefi hakkında bir grafik roman yazdı.
-
6
Ünlü şefin intihar etmesinin ardında sevgilisi Asia Argento'nun ihaneti olduğu iddia edilmişti.
-
7
2013 yılından bu yana CNN'deki programına devam eden; No Reservations'ın İstanbul bölümünde kebapları, işkembeyi ve ıslak hamburgeri tadan, Mardin'da ise kaburga dolmasını beğenen Bourdain 2 yıldır İtalyan korku sineması üstadı Dario Argento’nun oyuncu ve yönetmen kızı, 42 yaşındaki Asia Argento ile aşk yaşıyordu.
-
8
ABD’li prodüktör Harvey Weinstein’ın tecavüzüne uğradığını açıklayan ilk isimlerden biri olan ve MeToo hareketinin sert savuncularından Asia Argento 71. Cannes Film Festivali’ndeki konuşmasıyla gündem yaratmıştı.
-
9
Cannes'daki “Aramızda da tecavüzcüler, tacizciler var” sözleriyle konuşulan Asia Argento 61 yaşındaki sevgilisiyle birlikte dizi çekiyordu.
-
10
Asia Argento Roma'da kendisinden 14 yaş küçük Hugo Clement ile öpüşürken görüntülenmişti.
-
11
Anthony Bourdain'in bu olaydan kısa bir sonra hayatına son vermesi, intiharın arkasındaki nedenin ihanet olduğu iddialarını gündeme getirdi.