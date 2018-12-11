İntiharı engellemek için TIR'ları köprü altına dizdiler (İyi kalpli insanların hayata küçük dokunuşları)
ntv.com.tr
Her biri gönüllüydü... Her biri karşılık beklemeksizin hareket etti. İyi kalpli insanların hayatlara küçük ama çok etkili dokunuşları bu dünyayı kibarlıkla, yardım severlikle güzelleştiriyor. İşte 'iyi insanlar iyi ki varlar' dedirten o anlardan bazıları.
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1Hindistan'da gönüllüler 5 ton çöpü sahilden topladı. İşte sahilin öncesi-sonrası görüntüleri...
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2Hasta bir kadının hayalini gerçekleştirmek için onu hep istediği hockey maçına yatağıyla götürdüler.
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3Bir adamın intiharını engellemek için 13 TIR sürücüsü araçlarını otoyol köprüsünün altına park etti.
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4Bisikletini sürekli aynı yere park eden bir çocuk için bir süre sonra direğe özel park etiketi yapıştırıldı. (Yer: Almanya)
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5Bu adam hayvan barınaklarına yardım toplamak için uyuyan sokak kedileriyle fotoğraflar çekip onları sosyal medyadan paylaşıyor.
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6Canla başla mücadele edip geyiği saplandığı bataklıktan kurtaran adam.
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7Market personeli, sürekli aynı yerde kitap okuyan teyze için o noktaya kasalardan rahat bir koltuk yaptı.
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8Petrole batan kuğuyu böyle kurtardılar. (Yer: Fransa)
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9Bahçesinde dökülen ağaç yapraklarından bir yığın yapıp gelip geçen insanları eğlenceye davet eden kibar ev sahibi: "Lütfen atlayın"
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10"Eğer monta ihtiyacın varsa bir tane al. Eğer yardım etmek istiyorsan bir tane bırak."