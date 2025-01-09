İntikam uykusuzluğu nedir? Gündüzün hıncını geceden çıkarıyorlar
Kişilerin, gündüz saatlerinde kendilerini iş veya daha ciddi sorumluluklara adaması, uyku erteleme alışkanlığını doğurabiliyor. ''İntikam uykusuzluğu'' olarak da tanımlanan bu durum, uyku ihtiyacının yeterince karşılanamaması nedeniyle, yorgunluk ve karar alma mekanizmalarının olumsuz etkilenmesine neden olabiliyor. Çin'den dünyaya yayıldığı tahmin edilen bu kavram, özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha da fazla yayılmaya başladı.
Günümüzde birçok insan, iş temposu ya da günlük sorumlulukları nedeniyle kendilerine yeterli zaman ayıramadığını hissediyor. Bu his, zaman zaman bireylerin uyku gibi önemli ihtiyaçlarını geri plana atmalarına yol açabiliyor.
Bu durum, özellikle gece geç saatlere kadar sosyal medyada vakit geçirme alışkanlığı olarak kendisini ele veriyor. ''İntikam amaçlı uyku erteleme'' olarak da bilinen bu durum, çoğu zaman belli şartlar içerisinde gerçekleşiyor.