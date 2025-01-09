İntikam uykusuzluğu nedir? Gündüzün hıncını geceden çıkarıyorlar

Günümüzde birçok insan, iş temposu ya da günlük sorumlulukları nedeniyle kendilerine yeterli zaman ayıramadığını hissediyor. Bu his, zaman zaman bireylerin uyku gibi önemli ihtiyaçlarını geri plana atmalarına yol açabiliyor.

Bu durum, özellikle gece geç saatlere kadar sosyal medyada vakit geçirme alışkanlığı olarak kendisini ele veriyor. ''İntikam amaçlı uyku erteleme'' olarak da bilinen bu durum, çoğu zaman belli şartlar içerisinde gerçekleşiyor.



