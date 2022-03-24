İp atlamanın 10 faydası

Haberler - ntv.com.tr 24.03.2022 - 07:29
Her gün 10-15 dakika ip atlayarak tüm vücudunuzu çalıştırabileceğinizi biliyor muydunuz? İp atlama sırasında, kan akışınız hızlanır ve kalbinize daha çok kan pompalanır. Bu da kardiyovasküler sağlığınız için çok önemlidir. Sağlığınız için birçok faydası olan bu egzersiz, kas yapınızı güçlendirir, hızlı kalori yakmanıza yardımcı olur ve vücudunuzu daha hızlı şekillendirmenizi sağlar. Kullanacağınız atlama ipinin kolay ulaşılabilir ve taşınabilir olmasıyla da öne çıkan bu keyifli egzersizi spor antrenmanınıza eklemeyi unutmayın. İşte uzman görüşlerinden derlediğimiz ip atlamanın faydaları...
Minnesota Üniversitesi Spor Hekimliği Programı Direktörü William Roberts, ip atlamanın güç, denge sağlayıcı ve kardiyovasküler (kalp-damar) sağlığı koruyucu bir egzersiz olduğunu ve birçok ünlü ismin, özellikle boksörlerin antrenmanlarında yer verdiğine değiniyor. Dr. Roberts, ip atlamanın yetişkinlerde kemik yoğunluğunu koruduğuna, gençlerde ise kemik gelişimine yardımcı olduğuna dikkat çekiyor.
NYU Langone Spor Performans Merkezi’nden egzersiz fizyoloğu Heather Milton da, ip atlamanın kemik gelişimine yardımcı olduğunu, özellikle gençler üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu söyleyerek, “Genç kadınlar için, 20 yaşından sonra kemik yoğunluğunu artırmak çok daha zor, bu yüzden ergenlik döneminde bu tür egzersizlere ağırlık vermeleri çok önemli” diyor. Siz de düzenli ip atlama egzersizleriyle, güçlü bir iskelete sahip olabilir ve vücut formunuzu koruyabilirsiniz.
İp atlamanın kemik sağlığına iyi geldiğini söylemiştik. Dr. Roberts da, ip atlamanın özellikle ayak bileğindeki sakatlıkları önlediğini söylüyor. Kemik ne kadar güçlüyse, kırılması ve çatlaması da o kadar zor olur; bu nedenle ip atlamanın yaralanmaları ya da sakatlıkları önlemeye yardımcı olduğu düşünülür. Örneğin, osteoporoz (kemik erimesi) hastalığı olan insanlar, ufak kazalarda bile kemiklerini kolayca kırabilir. Bu nedenle ip atlama egzersizlerine ne kadar ağırlık verirseniz, antrenman sırasında ya da kazada sakatlanma riskiniz azalır.
Egzersiz fizyoloğu Milton, ip atlamanın harika bir kardiyorespiratuar (kalbinizin, akciğerlerinizin ve kaslarınızın birlikte çalıştığı seviye) egzersiz olduğunu ve kalp sağlığınıza iyi geldiğini söylüyor. İp atlamanın kilo alımını, yüksek tansiyonu, diyabeti önlediğine dikkat çeken Milton, aynı zamanda belirli kanser türlerini ve çeşitli birçok hastalığı önlediğine de dikkat çekiyor.
Bununla birlikte, egzersizi yaparken daha hızlı nefes aldığınız için akciğerlerinize daha fazla oksijen gider ve bu da solunum problemlerinizin azalmasına yardımcı olur. Eğer uzun süredir spor yapmıyorsanız, düşük tempolarla başlamaya dikkat edin ve bu egzersizin faydalarından yararlanın.
İp atlamak, kolay olmayan bir egzersiz olmakla birlikte, odaklanma ve beden farkındalığı gerektiren bir egzersizdir. Başarılı bir ip atlamanın anahtarı da iyi bir koordinasyon sağlama ve denge kurmaktan geçiyor. Özellikle elleriniz, ayaklarınız ve gözleriniz arasında. Bu, egzersiz sırasında doğru kasınızı uygun yoğunlukta çalıştırmanıza yardımcı olmakla birlikte, size iyi bir koordinasyon ve denge sağlar.
Zamanlama, ip atlamanın büyük bir bileşeni. Egzersize başladıktan sonra, hızınız ve ritminiz artacak, böylelikle doğru ritmi bulacaksınız. Doğru bir ritim, daha fazla yükselmenizi ve farklı şekillerde atlamanızı sağlar. Böylelikle hem yavaş hem de hızlı tempolarda ip atlayarak, vücudunuz için doğru ritmi bulabilirsiniz.
İp atlarken, bacakların koordine hareketi, kasları gerginleştirir, bu gerginlik de kasları sıkılaştırarak baldır, kalça ve alt bacak kaslarını kuvvetlendirir. Siz de düzenli egzersizlerle, baldır kaslarınızı güçlendirebilirsiniz. Unutmayın, baldırlarınızın sıkı ve güçlü duruşu görüntünüze de yansıyacak.
İp atlamanın koşmaktan daha fazla kalori yakmaya yardımcı olduğunu biliyor muydunuz? Evet, bunu gösteren birçok araştırma var. Düzenli ip atlama egzersizleriyle, hızlı kalori ve yağ yakımı sağlayabilirsiniz. Ancak bunu sağlıklı bir beslenme ve diyet programıyla birlikte sürdürün.
İp atlama, omuzlardaki kaslarınızı kuvvetlendirerek gücünü artırmaya yardımcı olur. Yapılan çalışmalar, 12 hafta düzenli ip atlama antrenmanı ile omuz eklemlerinin ve kaslarının güçlendiğini göstermiştir. Güçlü omuzlar için, ip atlamayı spor antrenmanınıza ekleyin.
İp atlama egzersizini, spor antrenmanınıza ekleyin ve vücudunuzdaki gelişimin hızını fark edin. Düzenli antrenmanlarla, vücudunuz hızlı şekillenecek, özellikle üst gövdenizdeki sıkılaşmayı ve güçlenmeyi fark edeceksiniz. Bununla birlikte, kalori yakımınız hızlanacak ve kilo vermeniz kolaylaşacak. Zaman içerisinde kullandığınız atlama ipinin ağırlığını artırarak, daha fazla çeviklik kazanabilir, koordinasyon ve dayanıklılığınızı artırabilirsiniz.
İp atlamak için ihtiyacınız olan tek ekipman, atlama ipiniz. Dolayısıyla bu antrenman kolay erişilebilir, taşınabilir ve çok yönlü olmasıyla öne çıkıyor. İstediğiniz her yerde ip atlayabilirsiniz, büyük bir alana ihtiyacınız yok. Ayrıca taşıması kolay ve hafif olduğu için çantanızda ya da yanınızda taşıyabilirsiniz. Bu, size seyahat ederken de kolaylık sağlayacak.