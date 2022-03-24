İp atlamanın 10 faydası

1-KEMİK SAĞLIĞINA İYİ GELİR

Minnesota Üniversitesi Spor Hekimliği Programı Direktörü William Roberts, ip atlamanın güç, denge sağlayıcı ve kardiyovasküler (kalp-damar) sağlığı koruyucu bir egzersiz olduğunu ve birçok ünlü ismin, özellikle boksörlerin antrenmanlarında yer verdiğine değiniyor. Dr. Roberts, ip atlamanın yetişkinlerde kemik yoğunluğunu koruduğuna, gençlerde ise kemik gelişimine yardımcı olduğuna dikkat çekiyor.

NYU Langone Spor Performans Merkezi’nden egzersiz fizyoloğu Heather Milton da, ip atlamanın kemik gelişimine yardımcı olduğunu, özellikle gençler üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu söyleyerek, “Genç kadınlar için, 20 yaşından sonra kemik yoğunluğunu artırmak çok daha zor, bu yüzden ergenlik döneminde bu tür egzersizlere ağırlık vermeleri çok önemli” diyor. Siz de düzenli ip atlama egzersizleriyle, güçlü bir iskelete sahip olabilir ve vücut formunuzu koruyabilirsiniz.