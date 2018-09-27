iPhone XS aksesuar oldu (John Galliano defilesi)
Fransız lüks moda evi Maison Margiela’nın kreatif direktörü John Galliano, yeni hazır giyim koleksiyonunda iPhone XS, iPad'ler ve sanal gerçeklik gözlüklerinden ilham aldı. Bileklik haline getirdiği iPhone’la koleksiyonunda teknolojiye odaklandı.
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1Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan yeni iPhone XS modeli yüksek fiyat etiketi sebebiyle tepkilere maruz kalsa da, Paris'te onu ironik bir şekilde sahiplenen bir tasarımcı vardı: John Galliano.
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2vogue.com.tr'nin haberine göre: Maison Margiela İlkbahar/Yaz 2019 koleksiyonunda siber dünyaya felsefi bir yaklaşım getiren John Galliano, iPhone XS ve iPad'leri modellerin ayak bileklerine ve çantalarının arkalarına yerleştirerek ardında kocaman bir soru işareti bıraktı.
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3Maison Margiela'nın yüksek moda sahnesinde bunu ilk görüşümüz de değildi; Sonbahar/Kış 2018-19 koleksiyonunda da iPhone'ları modellerin ayak bileklerinde ve kollarında aksesuar olarak kullanmayı tercih eden kreatif direktör, tüm bunların tuhaf bir rastlantıdan ibaret olmadığını gösterdi.
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Peki ikinci defa modellerinde teknolojik ürünlere yer vere John Galliano, defilesinin perde arkasında neler oluyor?
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5John Galliano'nun perspektifinden bakıldığında önümüz, arkamız, sağımız, solumuz GoPro'lar, VR gözlükleri ve selfie çubuklarıyla donatılmış durumda.
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6Maison Margiela'nın kreatif direktörü John Galliano, görüş açımızdan çıkardığı iPhone'ları aksesuar haline getirerek dış dünyaya karşı her an tetikte olmamız gerektiği önerisiyle geliyor.
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7iPhone'ları ayak bileklerine yerleştirerek teknolojiyi görüş menzilinin bir hayli alt seviyelerine çeken kreatif direktör, anılarımızı kayıt altına almak için deneyime dayalı bir perspektif sunuyor.
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8John Galliano, temmuz ayıda Paris Couture Haftası’nda sonbahar-kış koleksiyonunda ilk olarak modellerinde teknoloji ürünlerine yer vermişti.
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