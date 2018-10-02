Irak eski güzellik kraliçesi Şeyma Kasım'a ölüm tehdidi
Irak'ta son haftalarda moda ve güzellik endüstrisiyle bağlantılı dört kadının öldürülmesinin ardından eski güzellik kraliçelerinden Şeyma Kasım Abdülrahman da ölüm tehditleri aldığını duyurdu.
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2014 güzellik kraliçesi ve model Tara Fares'in perşembe günü Bağdat'ta sokak ortasında vurulması sonrası bir video yayınlayan 2015 Irak güzeli Şeyma Kasım Abdülrahman, "Ölme sırası sende" diye mesajlar aldığını dile getirdi.
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Instagram'da 2.7 milyon takipçisi olan Şeyma Kasım, Tara Fares'i Irak'ta kendi ayaklarının üzerinde durmalarıyla tanınan kadınların katledilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.
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Son üç yıldır daha güvenli olduğu için Erbil'de yaşayan, ama zaman zaman Bağdat'a giden 22 yaşındaki Tara Fares, DAEŞ'ten ölüm tehdidi aldığını açıklamasının ardından Camp Sarah bölgesinde iki motosikletli tarafından otomobiline ateş açılması sonucu öldürülmüştü. Olay sonrası saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlenmişti.
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Fares'den iki gün önce kadın hakları savunucusu Suad el Ali, Basra'da silahla vurularak öldürülmüştü. Ağustos ayında Bağdat'ta güzellik salonu sahibi olan Rafif el Yaseri ile Raşha el Hassan evlerinde şüpheli şartlar altında ölü bulunmuştu. Irak Başbakanı Haydar İbadi, "Bu suçların gerisinde bir plan olduğu izlenimi edindim" diyerek soruşturma emri verdi.