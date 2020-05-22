Irak'ta bayramın vazgeçilmez tadı kileçe

22.05.2020 - 11:32
Hurma, ceviz ve lokumlu
Kileçe yapımında önce un yoğrularak hamur haline getiriliyor, ardından küçük parçalara ayrılan bu hamurlara özel kalıplarla şekil veriliyor. İçine hurma, ceviz ve lokum eklenen kileçe, fırında pişiriliyor. Bu unlu kurabiyenin hamuruna yağ ve şekerin yanı sıra hel denilen hoş kokulu bitki de ekleniyor. Irak’ta bazı aileler evde hazırladıkları kileçeleri pazardaki taş fırınlarda pişirmeyi tercih ediyor. Fırından çıkan sıcak kileçelerden komşulara ikram edilmesi de halk arasında âdet sayılıyor.
"Kileçe, aile bağlarımızın güçlenmesine katkı sağlar”
Bağdat’ın kuzeyindeki Şaab bölgesinde yaşayan Ebu Nemir Ailesi'nde çocukları hariç, tüm yetişkin bireyler kileçe yapımına iştirak ediyor. Anne Um Nemir, "Irak’ta kileçe bir bayram geleneğidir. Aile bağlarımızın güçlenmesine katkı sağlar. Kileçe yaparken tüm ev ahalisi buna katılır." sözleriyle bu bayram kurabiyesinin önemini dile getirdi. Bağdat’ın yanı sıra Musul, Kerkük, Enbar ve güneydeki kentlerde kileçe yapıldığını söyleyen Um Nemir, şunları anlattı: