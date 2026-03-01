İran füzesi Dubai'deki lüks oteli vurdu. Ünlü isimler mahsur kaldı, turistlerden ironik yorumlar...

İngiliz televizyon yıldızı Vicky Pattison, eşi Ercan Ramadan ile birlikte güvende olduklarını ancak oldukça endişeli olduklarını açıkladı.

5 milyon takipçisi bulunan Pattison, “Bu akşam Sydney’e uçacaktık. Ancak birçok kişi gibi uçuşumuz iptal edildi ve fiilen Dubai’de mahsur kaldık. Otelimizdeyiz ve güvende olduğumuz söylendi. Durum korkutucu, sosyal medyada dolaşan görüntüler de endişe verici. Sakin kalmaya çalışıyoruz ve doğrulanmamış bilgilere itibar etmiyoruz.” dedi.