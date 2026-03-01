İran füzesi Dubai'deki lüks oteli vurdu. Ünlü isimler mahsur kaldı, turistlerden ironik yorumlar...
01.03.2026 14:46
Son Güncelleme: 01.03.2026 15:05
Tuğba Öztürk
İran Savaşı'nda 24 saat geride kaldı. İran'ın misilleme saldırısında hedef olan Dubai'deki lüks otellerde bazı tanınmış ve ünlü isimlerde yer alıyor. Mahsur kalan isimlerin, sosyal medya paylaşımları art arda geldi.
İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) iki gün önce İran'a karşı başlattığı ortak saldırıda şehrin çok sayıda yerine patlama meydana geldi. İran, saldırılara misilleme olarak İsrail ile Körfez ülkelerindeki ABD üslerini balistik füzeler ve İHA'larla hedef aldı.
Bu saldırılarda hedef olan Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) en büyük şehri Dubai'de lüks otelleri, tatil köyleri ve turistik mekanlarıyla ünlü ada Palm Jumeirah'da yangın çıktı.
Bu yangında dört kişinin yaralandığı ifade ediliyor.
Patlama ve hava sahası kapanması sonrası Dubai’de bulunan bazı tanınmış ve ünlü isimlerin şehirde mahsur kaldığı, uçuş iptalleri nedeniyle seyahat edemedikleri sosyal medyada paylaşılan görüntülerle aktarıldı.
"DUBAİ'DE MAHSUR KALDIK"
İngiliz televizyon yıldızı Vicky Pattison, eşi Ercan Ramadan ile birlikte güvende olduklarını ancak oldukça endişeli olduklarını açıkladı.
5 milyon takipçisi bulunan Pattison, “Bu akşam Sydney’e uçacaktık. Ancak birçok kişi gibi uçuşumuz iptal edildi ve fiilen Dubai’de mahsur kaldık. Otelimizdeyiz ve güvende olduğumuz söylendi. Durum korkutucu, sosyal medyada dolaşan görüntüler de endişe verici. Sakin kalmaya çalışıyoruz ve doğrulanmamış bilgilere itibar etmiyoruz.” dedi.
"KORKUNÇ BİR DURUM, İYİYİZ"
1.5 milyon takipçisi olan reality şov yıldızı Laura Anderson ve iki yaşındaki kızı Bonnie de, Dubai'ye indikten saatler sonra yaşanan patlamaların ortasında kaldı.
Anderson yaptığı açıklamada, 'Korkunç bir durum. Bonnie ve ben iyiyiz.' diyerek sevenlerini bilgilendirdi.
“Love Island” yarışmasıyla adını duyuran Arabella Chi da evinin üzerinde roketlerin görüldüğü anları paylaştı.
İş insanı Petra Ecclestone ve eşi Sam Palmer’ın da çocuklarıyla birlikte BAE'de mahsur kaldığı öğrenildi.
Fenomen Sophia Peschisolido ise patlama sesini ilk kez deneyimlediğini belirterek “Bir bombanın patlama sesini duyacağımı hiç düşünmezdim. Çok korkutucu.” dedi.
"FÜZE İSABET ETTİ, ONUN HARİCİNDE İYİYDİ"
Otelden ayrılan veya tahliye edilen bazı turistlerin, otelin Google ve TripAdvisor gibi hesaplarına şu ironik yorumları bıraktığı görüldü:
"Tavsiye etmiyorum, odamız roketle vuruldu. Hava savunma sistemi yetersiz, uykumuz bölündü."
"Beş yıldızlı bir hizmet bekliyorduk ama akşam yemeğinde üzerimize şarapnel parçaları düştü."
"Füze isabet etti ama onun haricinde iyiydi"
BAE'nin nüfusunun yaklaşık yüzde 90'ını yabancılar oluşturuyor ve Dubai, zenginlik ve ihtişam imajıyla ülkenin en büyük şehri konumunda bulunuyor. Dubai, tatil cenneti olarak da biliniyor.