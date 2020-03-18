İran ve Eda hayatlarının en zor sınavını veriyor (Babil 9. yeni bölüm fotoğrafları)
Star TV ekranlarında yayınlanan Babil'in 9. yeni bölüm fotoğrafları yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde İran ve Eda hayatlarının en zor sınavını verecek. İşte yeni bölüm fragmanı, yaşanacaklar ve fotoğrafları...
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18.03.2020 - 13:13
Halit Ergenç’in İrfan karakteriyle izleyici karşısına çıktığı dizide Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu ve Ozan Güven gibi güçlü isimler yer alıyor.
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