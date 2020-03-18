İran ve Eda hayatlarının en zor sınavını veriyor (Babil 9. yeni bölüm fotoğrafları)

Star TV ekranlarında yayınlanan Babil'in 9. yeni bölüm fotoğrafları yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde İran ve Eda hayatlarının en zor sınavını verecek. İşte yeni bölüm fragmanı, yaşanacaklar ve fotoğrafları...

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18.03.2020 - 13:13





BABİL YENİ BÖLÜM FRAGMANI Halit Ergenç’in İrfan karakteriyle izleyici karşısına çıktığı dizi de Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu ve Ozan Güven gibi güçlü isimler yer alıyor.

9. BÖLÜM KONUSU İrfan ve Eda, hastane koridorlunda evlatlarını beklerken hayatlarının en zor sınavını veriyor.

Deniz’in ameliyatından sonra İrfan’ın Süleyman’a verdiği ödeme sözünü tutması gerek.

Fakat işler Hakan’ın da dahil olmasıyla daha da sarpa sarıyor.

Süleyman, hiçbir koşulda insafının olmadığını göstermek için İrfan ve Egemen’e sağlam bir gözdağı veriyor.

Ayşe ise Süleyman’a dair daha fazla bilgi edinebilmek için Hakan’la yakınlaşmak zorunda kalıyor.

Kudret’in İlay’a düzenlediği kumpası öğrenen Süleyman, Kudret’le yüzleşiyor.

Deniz sağlığına kavuşabilecek mi? İrfan, Süleyman’a verdiği sözü tutabilecek mi? Kudret, Süleyman’ın hiddetinden nasıl kurtulacak?