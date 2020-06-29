İranlı oyuncu Taraneh Alidoosti'ye hapis cezası

İranlı oyuncu Taraneh Alidoosti'nin hükümet karşıtı aktivizm suçlamalarıyla beş ay hapis cezası alacağı belirtildi.

Abone ol Paylaş







29.06.2020 - 10:38

BBC Farsça'nın haberine göre Taraneh Alidoosti'nin avukatı Kaveh Rad, Twitter'da yaptığı paylaşımda oyuncunun hapis cezasının iki yıl ertelendiğini ve resmi olarak 1 Temmuz'da duyurulacağını söyledi.







Ünlü oyuncunun avukatı verilen cezayı İranlı yetkililerin gözdağı verme hamlesi olarak yorumladı. Variety, suçlamaların görünüşe göre kolluk kuvvetlerine dair olumsuz Twitter paylaşımlarıyla ilişkili olduğunu aktardı.







Asghar Farhadi'nin Satıcı (The Salesman) filminin yıldızı İranlı yetkililere karşı sert eleştiriler yöneltmiş ve 5,8 milyon takipçisine "Bizler yurttaş değiliz, tutsağız, milyonlarca tutsak" diyerek seslenmişti.







Ünlü oyuncunun ayrıca İran'ın sivil "ahlak polislerinden" birini sokakta başörtüsü takmadığı için bir kadını aşağılarken ve kadına saldırırken gösteren videoyu Twitter'da paylaştığı aktarıldı.







ABD Başkanı Donald Trump'ın seyahat yasağını Twitter'da ırkçı diye damgalayan oyuncu, Satıcı filminin Yabancı Dilde En İyi Film Oscar'ını aldığı 2017 Akademi Ödülleri törenini yasağı protesto amacıyla boykot etmişti.

Paylaş





