İrem Derici ile Melih Kunukcu nişanlandı. Mutlu günden ilk kareler

Öte yandan İrem Derici, evlilik teklifi aldıktan sonra nişanlanacağını duyurmuş ve törenin 8 Ekim 2025 tarihinde gerçekleşeceğini açıklamıştı. Ancak o gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Derici, töreni ertelemişti.