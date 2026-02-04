İrem Derici ile Melih Kunukcu nişanlandı. Mutlu günden ilk kareler
04.02.2026 09:07
NTV - Haber Merkezi
Şarkıcı İrem Derici, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Melih Kunukçu ile nişanlandı. Ünlü çift, dün akşam gerçekleşen törenle evlilik yolunda ilk adımı attı.
Kariyeri kadar özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen İrem Derici, uzun süredir aşk yaşadığı DJ Melih Kunukcu'dan Burak Bulut ve Eda Sakız'ın düğününde evlenme teklifi almıştı.
Mutlu birliktelikleri süren ve hayatlarını birleştirmeye karar veren İrem Derici ile Melik Kunukcu, evlilik yolunda ilk adımı attı. Derici, dün akşam 26 yaşındaki sevgilisi Melih Kunukcu ile nişanlandı.
Aileleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle nişanlanan ünlü çiftin nişan yüzüklerini İrem Derici’nin menajeri Özgür Aras takarken, kurdeleyi Melih Kunukcu’nun dedesi kesti.
Tören öncesi basın mensuplarıyla konuşan 38 yaşındaki İrem Derici, büyük bir heyecan yaşadığını ve ruh eşini bulduğunu söylerken; ünlü çiftin mutlu anlarına dair ilk kareler sosyal medyadan paylaşıldı.
GÖZALTINA ALININCA NİŞAN TÖRENİNİ ERTELEMİŞTİ
Öte yandan İrem Derici, evlilik teklifi aldıktan sonra nişanlanacağını duyurmuş ve törenin 8 Ekim 2025 tarihinde gerçekleşeceğini açıklamıştı. Ancak o gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Derici, töreni ertelemişti.