İrem Derici'nin klibi çalıntı iddiası

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Derici iddiaların ardından şu açıklamayı yaptı: "Eksik bir bilgi var aşkım, Rita Ora'nın klibinden de birebir sahne var, niye kadıncağızın hakkını yediniz. "Sahne, küçük, mükemmel dünyasında herkes" derken tam olarak kastettiğimiz de buydu. Bak öyle özenirsen olamayacağın insanlara sonuç bu olur: Yan sanayi... Hiciv her yola gider, ne Jojer ne Papaz kandırabilir bir Sinoplu'yu. Çok da şaapmamak lazım, öykünmemek lazım işte yabancıların kliplerine, kıyınca paraya aynısı oluyormuş bak. Az saçalım, savuralım. "