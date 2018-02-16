İrem Derici'nin yeni imajı: Afrika örgüsü (Yeni nesil örgünün en cool 44 hali)
Hollywood'un son gözdesi örgüler, mohawk, vahşi, oyuncu, gizli, flörtöz ve daha birçok yeni stiliyle modernize olmuş haliyle karşımıza çıkıyor. Bu akıma son katılan isim ise İrem Derici oldu. İşte İrem Derici'nin yeni sitili ve yeni nesil örgünün en cool 44 hali...
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1Serenay Sarıkaya, Azra Akın, Bergüzar Korel ve Deniz Çakır'dan sonra İrem Derici de Afrika örgüsü modasına uydu. İşte yeni nesin örgüyü tercih eden isimler ve Hollywood'un son gözdesi modelin en cool 44 hali...
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BONUS
Geçtiğimiz aylarda Afrika örgüsü modasına uyan Serenay Sarıkaya, imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Ünlü oyuncu annesiyle gittiği Nişantaşı’ndaki kuaförden saatler süren uygulama sonrası çıkarken görüntülendi.
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Fi dizisinin Duru'su geçtiğimiz günlerde yeni saç modelini Instagram hesabından paylaşmıştı...
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Serenay Sarıkaya'dan önce benzer modeli tercih eden bir diğer isim ise 2002 Türkiye ve Dünya Güzeli Azra Akın olmuştu. Akın Tayland tatilinde saçlarını öndürmüştü.
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5Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızı Deniz Çakır, Afrika örgüsü yapıp Instagram'da paylaştı. Takipçisi "Kızın ölmüş. Sen burada saçını gösteriyorsun. Hiç yakıştıramadım" diye yazdı.
Dizide senaryo gereği kızı ölen Deniz Çakır takipçiye şu cevabı verdi: "Bir doktora mı görünseniz?"
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Bergüzar Korel de imaj değişikliği için örgü modelini seçen ünlü isimlerden olmuştu.
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7Beyonce, Sevgililer Günü için Miami'yi tercih etti. Eşi Jay Z ile önce yürüyüşe sonra yat turuna çıkan Amerikalı şarkıcı, yeni imajıyla dikkat çekti. Beyonce, Hollywood'un son gözdesi örgü saç mödelini tercih etti.
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8İşte yeni nesi örgünün en cool 44 hali...
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9Sofia Richie
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10Nina Dobrev
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11Sienna Miller
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12Bella Hadid
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13Emma Roberts
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14Emily Ratajkowski
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15Blake Lively
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16Sofia Reyes
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17Rooney Mara
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18Ciara
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20Behati Prinsloo
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21Meghan Ory
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22Danielle Bernstein
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23Bella Thorne
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24Barbara Palvin
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26Lucy Hale
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27Beyoncé
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28Chrissy Teigen
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29Diane Kruger
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30Elle Fanning
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31Olivia Wilde
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32Emma Roberts
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33Iggy Azalea
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34Rita Ora
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35Vanessa Hudgens
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36Katy Perry
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37Riley Keough
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38Sofia Richie
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39Kate Hudson
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Nicola Kidman
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41Rooney Mara
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42Sofia Richie
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43Kim Kardashian
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44Chiara Ferragni
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45Olivia Culpo
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46Olivia Palermo
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47Rooney Mara
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48Sofia Richie
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49Chiara Ferragni
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50Victoria Justice
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52Yara Shahidi