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İrem Derici'nin yeni imajı: Afrika örgüsü (Yeni nesil örgünün en cool 44 hali)

Hollywood'un son gözdesi örgüler, mohawk, vahşi, oyuncu, gizli, flörtöz ve daha birçok yeni stiliyle modernize olmuş haliyle karşımıza çıkıyor. Bu akıma son katılan isim ise İrem Derici oldu. İşte İrem Derici'nin yeni sitili ve yeni nesil örgünün en cool 44 hali...

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    Serenay Sarıkaya, Azra Akın, Bergüzar Korel ve Deniz Çakır'dan sonra İrem Derici de Afrika örgüsü modasına uydu. İşte yeni nesin örgüyü tercih eden isimler ve Hollywood'un son gözdesi modelin en cool 44 hali...
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    Geçtiğimiz aylarda Afrika örgüsü modasına uyan Serenay Sarıkaya, imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Ünlü oyuncu annesiyle gittiği Nişantaşı’ndaki kuaförden saatler süren uygulama sonrası çıkarken görüntülendi. 

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    Fi dizisinin Duru'su geçtiğimiz günlerde yeni saç modelini Instagram hesabından paylaşmıştı...

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    Serenay Sarıkaya'dan önce benzer modeli tercih eden bir diğer isim ise 2002 Türkiye ve Dünya Güzeli Azra Akın olmuştu. Akın Tayland tatilinde saçlarını öndürmüştü.

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    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızı Deniz Çakır, Afrika örgüsü yapıp Instagram'da paylaştı. Takipçisi "Kızın ölmüş. Sen burada saçını gösteriyorsun. Hiç yakıştıramadım" diye yazdı.
    Dizide senaryo gereği kızı ölen Deniz Çakır takipçiye şu cevabı verdi: "Bir doktora mı görünseniz?"
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    Bergüzar Korel de imaj değişikliği için örgü modelini seçen ünlü isimlerden olmuştu.

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    Beyonce, Sevgililer Günü için Miami'yi tercih etti. Eşi Jay Z ile önce yürüyüşe sonra yat turuna çıkan Amerikalı şarkıcı, yeni imajıyla dikkat çekti. Beyonce, Hollywood'un son gözdesi örgü saç mödelini tercih etti.
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    İşte yeni nesi örgünün en cool 44 hali...
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    Sofia Richie
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    Nina Dobrev
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    Sienna Miller
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    Bella Hadid
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    Emma Roberts
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    Emily Ratajkowski
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    Blake Lively
  • 16

    Sofia Reyes
  • 17

    Rooney Mara
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    Ciara
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    Sofia Sanchez de Betak
  • 20

    Behati Prinsloo
  • 21

    Meghan Ory
  • 22

    Danielle Bernstein
  • 23

    Bella Thorne
  • 24

    Barbara Palvin
  • 25

    Amanda Seyfried
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    Lucy Hale
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    Beyoncé
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    Chrissy Teigen
  • 29

    Diane Kruger
  • 30

    Elle Fanning
  • 31

    Olivia Wilde
  • 32

    Emma Roberts
  • 33

    Iggy Azalea
  • 34

    Rita Ora
  • 35

    Vanessa Hudgens
  • 36

    Katy Perry
  • 37

    Riley Keough
  • 38

    Sofia Richie
  • 39

    Kate Hudson
  • 40

    Nicola Kidman

  • 41

    Rooney Mara
  • 42

    Sofia Richie
  • 43

    Kim Kardashian
  • 44

    Chiara Ferragni
  • 45

    Olivia Culpo
  • 46

    Olivia Palermo
  • 47

    Rooney Mara
  • 48

    Sofia Richie
  • 49

    Chiara Ferragni
  • 50

    Victoria Justice
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    Naomi Campbell
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    Yara Shahidi
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