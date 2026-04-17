İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşandı. Ayrılık haberi sonrası ilk paylaşım
17.04.2026 12:09
NTV - Haber Merkezi
2024 yılında evlenen ve kısa süre önce de kızlarına kavuşarak ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu İrem Helvacıoğlu ile işletmeci Ural Kaspar boşandı.
"Sen Anlat Karadeniz" dizisiyle tanınan ve sonrasında “Yürek Çıkmazı”, “Karadut”, “Annenin Sırrıdır Çocuk” gibi birçok projede rol alan İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim 2024'te işletmeci Ural Kaspar ile dünyaevine girmişti. Mutluluğa "evet" diyen ünlü çiftten kısa bir süre sonra bebek müjdesi gelmişti.
İLK KEZ ANNE BABA OLDULAR
Ekim 2025'te Sora adını verdiği kızlarını kucaklarına alan ünlü çift, daha önce de ayrılık haberleriyle gündeme gelmiş ancak Helvacıoğlu iddiaları reddetmişti.
Ancak Helvacıoğlu ile Kaspar'dan üzen haber geldi. 2. Sayfa'nın haberine göre; ünlü çiftin bir buçuk yıllık evliliği tek celsede bitti.
SOYADINI KALDIRDI
Boşanmanın ardından sosyal medya hesabından “Kaspar” soyadını kaldıran oyuncu, Ural Kaspar ile birlikte çekilen fotoğraflarını da sildi. Helvacıoğlu, Kaspar'ı takibi de bıraktı.
36 yaşındaki İrem Helvacıoğlu, ayrılık haberleri sonrası ilk paylaşımıyla adından söz ettirdi. Şimdilerde kızıyla ilgilenen ünlü oyuncu, Beykoz'da bulunan Yuşa Türbesi'ni ziyaret ettiğini takipçileriyle paylaştı.