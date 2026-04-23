İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar'ın boşanma protokolüne dair ayrıntılar ortaya çıktı

28 Ekim 2024'te işletmeci Ural Kaspar ile dünyaevine giren oyuncu İrem Helvacıoğlu, kısa bir süre sonra bebek beklediğini müjdelemişti. Ekim 2025'te kızları Sora'ya kavuşan ünlü çiftin evliliği geçtiğimiz günlerde anlaşmalı olarak sona erdi.

Evlilikleri tek celsede biten ikilinin 6 aylık kızları Sora'nın velayeti anneye verilirken; İrem Helvacıoğlu 'nun kızına kendi soyadını verdiği ortaya çıktı.

ÜNLÜ OYUNCUYA DESTEK YAĞDI

Bu gelişmelerin gündeme gelmesi sonrası birçok ünlü isim İrem Helvacıoğlu'na destek paylaşımları yaptı. Işın Karaca, “Erkeği kadını kalmamış bu işin. Ama bil ki kadınlar aslan gibi evlatlar yetiştiriyoruz. Hem de kendi soyadımızla” ifadelerini kullanırken, bir destek de Gonca Vuslateri'den geldi.

Gonca Vuslateri, paylaşımında “Şuraya bir alkış bırakıyorum, şuraya bir destek bırakıyorum. Bir de alkış” dedi.