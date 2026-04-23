İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar'ın boşanma protokolüne dair ayrıntılar ortaya çıktı
23.04.2026 13:11
NTV - Haber Merkezi
Ural Kaspar ile bir buçuk yıllık evliliğini bitiren ve kızına kendi soyadını vereceği ortaya çıkan İrem Helvacıoğlu'nun boşanma protokolüne dair detaylar ortaya çıktı.
28 Ekim 2024'te işletmeci Ural Kaspar ile dünyaevine giren oyuncu İrem Helvacıoğlu, kısa bir süre sonra bebek beklediğini müjdelemişti. Ekim 2025'te kızları Sora'ya kavuşan ünlü çiftin evliliği geçtiğimiz günlerde anlaşmalı olarak sona erdi.
Evlilikleri tek celsede biten ikilinin 6 aylık kızları Sora'nın velayeti anneye verilirken; İrem Helvacıoğlu'nun kızına kendi soyadını verdiği ortaya çıktı.
ÜNLÜ OYUNCUYA DESTEK YAĞDI
Bu gelişmelerin gündeme gelmesi sonrası birçok ünlü isim İrem Helvacıoğlu'na destek paylaşımları yaptı. Işın Karaca, “Erkeği kadını kalmamış bu işin. Ama bil ki kadınlar aslan gibi evlatlar yetiştiriyoruz. Hem de kendi soyadımızla” ifadelerini kullanırken, bir destek de Gonca Vuslateri'den geldi.
Gonca Vuslateri, paylaşımında “Şuraya bir alkış bırakıyorum, şuraya bir destek bırakıyorum. Bir de alkış” dedi.
"DAHA DA PARLIYORUM"
Yeşim Salkım da “Ben İrem’i çok beğeniyorum ve bu duruşuna şapka çıkarıyorum. Evladını bence şahane büyütecektir yolu açık olsun” diyerek Helvacıoğlu'na destek oldu.
Setlere döndüğünü gözler önüne seren ve kendisine gelen destek mesajlarının ardından sessiz kalmayan İrem Helvacıoğlu, “Daha da parlamamı sağlayan önce kızım, ailem, arkadaşlarım ve hiç tanımadığım ama çoğunluğu kadın olan herkese teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki varız. Şimdi daha da parlıyorum” dedi ve ardından kızıyla fotoğrafını da paylaştı.
İŞTE BOŞANMA PROTOKOLÜNDEKİ MADDELER
Tüm bu yaşananların ardından İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar'ın boşanma protokolüne dair detaylar Gel Konuşalım'da ortaya çıktı. İşte o maddeler:
Çocuğun velayeti annede kalacak.
Baba ve çocuk 30 günde bir ve 8 saat süreyle görüşecek.
Çocuğun tüm giderleri (hem şimdi hem gelecekte) anne tarafından karşılanacak.
Çocuğun soyadı Helvacıoğlu olarak değiştirildi.
Gizlilik ve saygı ihlali olursa tazminat ödenecek.
Sosyal medyada boşanmaya dair herhangi bir paylaşım yapılamayacak.
Gelecekte de taraflar birbirlerinden maddi herhangi bir talepte bulunulmayacak.
Evlilik süresince edinilen mallar kimin üzerine ise onda kalacak.
"BOŞANMA SÜRECİ KARŞILIKLI ANLAŞMA İLE TAMAMLANMIŞTIR"
Boşanma haberleri sonrası Ural Kaspar cephesinden de şu açıklama geldi. Kaspar'ın avukatı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
''Müvekkilimiz ile eski eşi arasındaki boşanma süreci karşılıklı anlaşma ve mutabakat çerçevesinde hukuka uygun şekilde tamamlanmıştır. Buna rağmen, gerçek dışı, yanıltıcı ve kişilik haklarını zedeleyici nitelikteki içerik, yorum, mesaj ve sosyal medya paylaşımlarının devam ettiği görülmektedir. Müvekkilimizin özel hayatına ve kişilik haklarına yönelik bu tür saldırılar hukuken kabul edilemez niteliktedir. Bu kapsamda, ilgili kişi ve sosyal medya hesapları hakkında gerekli tespitler tarafımızca yapılmakta olup; müvekkilimizin itibarını zedelemeye yönelik, kişilik haklarını ihlal etmekte olan Türk Ceza Kanunu kapsamında suç unsuru teşkil eden, iftira ve hakaret içerikli tüm sosyal medya paylaşımları nedeniyle ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca müvekkilimiz Sn. Ural KASPAR'ın kişilik haklarının ihlali sebebiyle her türlü dava hakkımızı saklı tutmaktayız…"