İrem Helvacıoğlu kızı Sora'ya kendi soyadını verecek
21.04.2026 12:18
NTV - Haber Merkezi
Ural Kaspar ile boşanan İrem Helvacıoğlu'nun kızına kendi soyadını vereceği ortaya çıktı. Bunun üzerine aynı hamleyi yapan ünlü isimler merak edildi.
Oyuncu İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim 2024'te işletmeci Ural Kaspar ile dünyaevine girmişti. Ekim 2025'te Sora adını verdiği kızlarını kucaklarına alan ünlü çiftin bir buçuk yıllık evliliği geçtiğimiz günlerde sona erdi. Evlilikleri tek celsede biten ünlü çiftin boşanma anlaşmasına dair detaylar ortaya çıktı.
İkilinin altı aylık kızları Sora'nın velayeti anneye verilirken; İrem Helvacıoğlu'nun kızına kendi soyadını verebilmek için Ural Kaspar ile anlaştığı belirtildi. Kaspar'ın herhangi bir nafaka veya tazminat ödememek karşılığında kızına “Helvacıoğlu” soyadının verilmesini kabul ettiği öğrenildi.
Tüm bunların ardından benzer bir hamle yaparak, çocuklarına kendi soyadlarını veren ünlü isimler akıllara geldi. İşte çocuklarına kendi soyadını veren ünlüler…
IŞIN KARACA
Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken şarkıcı Işın Karaca'nın 2011-2013 yılları arasında evli kaldığı Sedat Doğan ile evliliğinden bir kızı dünyaya geldi. Işın Karaca, Sedat Doğan'ın Brezilya'da hırsızlıktan tutuklanması sonrası kızları Mia'nın kendi soyadını alması için açtığı davayı 2022 yılında kazandı.
Ünlü şarkıcı, davayı kazandığını “Ama bugünün müjdesi Mia için... Emsal teşkil eden soy isim davamız nihai sona geldi. Bu davalar sürecinde yanımızda olan tüm gerçek dostlarıma teşekkür ederim. Bu davalar sürecinde içimizdeki adalet terazisi hep ön plandaydı. Hak aramak, aramamak insan oğlu için... Mia Büyükkaraca... Seni ömrüm boyunca korumaya yemin etmiştim. Yeminim hep geçerli...” diye duyurmuştu.
TÜLİN ŞAHİN
Ünlü model Tülin Şahin'in Portekezli iş insanı Pedro de Noronha ile birlikteliğinden bir kızı dünyaya geldi. Kızlarına Siena Leyla adını veren ikili, kısa süre sonra ilişkilerini noktaladı. Kızını gözlerden uzak büyüten Şahin, geçtiğimiz ay da Pedro de Noronha’dan olan kızı Siena Leyla’ya kendi soyadını vermek için açtığı davayı kazandığını açıkladı.
Tülin Şahin’in avukatı, davayı kazandıklarını “1 Ekim 2025 tarihinde verilen kararla çocuğun ‘Siena Leyla Şahin’ adıyla nüfusa tesciline karar verildi” sözleriyle duyurdu.
MERYEM UZERLİ
Şimdilerde Halit Ergenç ile başrolleri paylaşacağı "İmroz’da Bahar" filmiyle gündem olan Meryem Uzerli de iki çocuk annesi. Uzerli'nin Can Ateş ile ilişkisinden 2014'te Lara adlı bir kızı dünyaya geldi. Kızını Almanya'da tek başına büyüten ünlü oyuncunun 2021'de de ikinci kez anne oldu. Bir kızı daha olan ünlü isim, bebeğine Lily Koi adını verdi.
Uzerli'nin seneler önce büyük kızı Lara'ya kendi soyadını vermek için hukuki yollara başvurduğu ve kararının arkasında durduğu gündem olmuştu.
LEYLA BİLGİNEL
Bir dönemin ünlü isimlerinden Leyla Bilginel, 2007 yılında anne olmaya karar verdi. Bu kararı için ABD'deki bir sperm bankasına başvurdu. Serkan Kayra adını verdiği bir oğlu olan ünlü isim, çocuğuna kendi soyadını verdi. 2014'te çocuğuyla birlikte Tayland'ın Phuket adasına yerleşen Bilginel, zaman zaman Türkiye'ye de geliyor.