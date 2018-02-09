İrem Helvacıoğlu 'Sen Anlat Karadeniz' setinden paylaştı (Ünlülerin set halleri)

İrem Helvacıoğlu (Sen Anlat Karadeniz) Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu başrolü paylaştığı Ulaş Tuna Astepe ile sette çekilmiş bir karelerini yayınladı. "Yorgun olmak gülümsemeye engel değil" diyen Helvacıoğlu, "Ulaş Tuna Astepe bu konuda sen daha başarılısın" ifadelerini kullandı.

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Irmak Örnek (Cesur ve Güzel)



Cesur ve Güzel'in Şirin'i Irmak Örnek setten bir kare paylaştı. Örnek, Erkan Avcı (Korhan Korludağ) ve Gözde Türkpençe (Banu) ile birlikte çekilmiş paylaşımın altına şu notu düştü: Peki neredeyse hepimizin hesabında bir Erkan Avcı olması? Çünkü o varsa tek çekilemiyorsun arkadaş. Giriyor illa. Bir de beğenmiyor. 100 kere çekiyoruz. Her türlü yakışıklısın Erko. Sıkıntı yok. Tanıdığım en fotojenik adamlardan biri Gözde güzellikten ölecek zaten E ben de bir maşallahınızı alırım!