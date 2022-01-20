İrem Sak: Hikaye atarken elim ayağım titriyordu

Sak, "Bir şey paylaştığımda başka yerlere çekiliyor. 'Buraya mı çekilecek, şuraya mı şekilecek?' diye düşünmekten ben olamıyorum. O yüzden hiç olmasın daha iyi. Beni yordular. Benimkisi detoks değil, benimkisi emeklilik" diye konuştu,