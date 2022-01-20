İrem Sak: Hikaye atarken elim ayağım titriyordu

İrem Sak sosyal medya ile ilişkisini bitirdiğini söyledi. 35 yaşındaki oyuncu "İstediğim gibi rahat paylaşım yapamaz oldum. Bir hikaye/ story attığımda elim ayağım titriyordu. Çünkü her şeyi başka yere çekiyorlar. Benimki detoks değil, emeklilik. Twitter'ı kapattım. Böyle kafam rahat, huzurluyum" dedi.

Haberler 20.01.2022 - 10:54

İrem Sak: Hikaye atarken elim ayağım titriyordu - 1

Oyuncu İrem Sak, sosyal medya detoksu ve Furkan Korkmaz ile ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Sosyal medyadan kendini tamamen çektiğini söyleyen Sak "En son ne zaman paylaşım yaptım hatırlamıyorum. Çünkü rahat, istediğim gibi paylaşım yapamıyorum. O yüzden kullanmamak daha iyi" dedi.

İrem Sak: Hikaye atarken elim ayağım titriyordu - 2

Sak, "Bir şey paylaştığımda başka yerlere çekiliyor. 'Buraya mı çekilecek, şuraya mı şekilecek?' diye düşünmekten ben olamıyorum. O yüzden hiç olmasın daha iyi. Beni yordular. Benimkisi detoks değil, benimkisi emeklilik" diye konuştu,

İrem Sak: Hikaye atarken elim ayağım titriyordu - 3

İrem Sak, "Vallahi bir hikaye/story attığımda elim ayağım titriyor artık. Artık resmen emekli oldum, atamıyorum artık. Yaklaşık bir sene önce 'ı kapattım. Böyle daha rahat. Kendi hayatımı yaşıyorum. Influencer olmadığımız için, sürekli beslemem gereken bir kitlem de olmadığı için böyle daha iyi" dedi.

İrem Sak: Hikaye atarken elim ayağım titriyordu - 4

"EVET, HAYATIMDA BİRİ VAR"

Özel hayatını hakkında da açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki güzel, 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşadığını ilk kez itiraf etti. Sak, "Hayatınızda biri var mı?" sorusunu "Evet, hayatımda biri var. En son duyduğunuz şey doğruydu" şeklinde cevapladı.

İrem Sak: Hikaye atarken elim ayağım titriyordu - 5

Daha önce Furkan Korkmaz birlikte görüntülenen oyuncu, o dönem bu ilişkiyi yalanladığının hatırlatılması üzerine, "Siz de inandınız mı?" şeklinde karşılık verdi.

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