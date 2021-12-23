İrfan Can Kahveci baba oluyor

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci ile Gözde Kahveci bebek bekliyor. Çift, hamilelik haberini sosyal medyadan duyurdu

Haberler 23.12.2021 - 12:56

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'de forma giyen futbolcu İrfan Can Kahveci, mart ayında Gözde Kahveci ile nikah masasına oturmuştu. 2021'in son günlerinde ünlü çiftten müjdeli haber geldi.

Gözde Kahveci, sosyal meyda hesabından anne olacağını duyurdu.

İrfan Can Kahveci baba oluyor - 2

BEBEĞİN CİNSİYETİNİ DE AÇIKLADI

Büyüyen karnıyla poz veren Kahveci, gönderisinde, "Yeni yılı beklemek hiç bu kadar heyecan verici olmamıştı. Jr. Kahveci..." sözlerini kullandı. 

İrfan Can Kahveci baba oluyor - 3

Gözde Kahveci'nin paylaşımına kayıtsız kalmayan İrfan Can Kahveci de yaptığı yorumla bebeğin cinsiyetini açıklamış oldu. Kahveci, eşine, "Her şeyim. Oğlumuzla beraber geçireceğimiz günler için çok heyecanlıyım. Seni çok seviyorum" sözleriyle seslendi.

İrfan Can Kahveci baba oluyor - 4

Kısa sürede takipçilerinden yüzlerce tebrik mesajı alan Gözde Kahveci'nin gönderisine Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe, Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan ve Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan'ın nişanlısı Peri Ispartalı da yorum yaptı.

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25 yaşındaki Kahveci geçtiğimiz ocak ayında Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye 7 milyon euro bedelle transfer olmuştu.

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