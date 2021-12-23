İrfan Can Kahveci baba oluyor

Gözde Kahveci'nin paylaşımına kayıtsız kalmayan İrfan Can Kahveci de yaptığı yorumla bebeğin cinsiyetini açıklamış oldu. Kahveci, eşine, "Her şeyim. Oğlumuzla beraber geçireceğimiz günler için çok heyecanlıyım. Seni çok seviyorum" sözleriyle seslendi.