İrfan Can Kahveci ile Gözde Doyran evlendi

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci ile bir sürdir birlikte olduğu Gözde Doyran dünayevine girdi.
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18.03.2021 - 09:59
Kariyerine Fenerbahçe'de devam eden futbolcu İrfan Can Kahveciile Gözde Doyran hayatlarını birleştirdi.
Four Seasons Hotel Bosphorus'taki nikahta, çiftin şahitliklerini Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve iş insanı Ethem Sancak yaptı.
Nikah törenine çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki, teknik direktör Erol Bulut ile futbolcular katıldı.
Çift nikah fotoğraflarının bazılarını sosyal medyadan da yayınladı.
25 yaşındaki Kahveci geçtiğimiz ocak ayında Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye 7 milyon euro bedelle transfer olmuştu.
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