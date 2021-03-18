İrfan Can Kahveci ile Gözde Doyran evlendi

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci ile bir sürdir birlikte olduğu Gözde Doyran dünayevine girdi.

18.03.2021 - 09:59

İrfan Can Kahveci ile Gözde Doyran evlendi - 1
Kariyerine Fenerbahçe'de devam eden futbolcu İrfan Can Kahveci ile Gözde Doyran hayatlarını birleştirdi.
İrfan Can Kahveci ile Gözde Doyran evlendi - 2
Four Seasons Hotel Bosphorus'taki nikahta, çiftin şahitliklerini Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve iş insanı Ethem Sancak yaptı.
İrfan Can Kahveci ile Gözde Doyran evlendi - 3
Nikah törenine çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki, teknik direktör Erol Bulut ile futbolcular katıldı. 




İrfan Can Kahveci ile Gözde Doyran evlendi - 4
Çift nikah fotoğraflarının bazılarını sosyal medyadan da yayınladı.
İrfan Can Kahveci ile Gözde Doyran evlendi - 5

25 yaşındaki Kahveci geçtiğimiz ocak ayında Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye 7 milyon euro bedelle transfer olmuştu.

İşte çiftin mutlu gününden diğer kareler...

İrfan Can Kahveci ile Gözde Doyran evlendi - 6
İrfan Can Kahveci ile Gözde Doyran evlendi - 7
İrfan Can Kahveci ile Gözde Doyran evlendi - 8
İrfan Can Kahveci ile Gözde Doyran evlendi - 9

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