İrfan Can Kahveci ile Gözde Doyran evlendi

Four Seasons Hotel Bosphorus'taki nikahta, çiftin şahitliklerini Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve iş insanı Ethem Sancak yaptı.

Nikah törenine çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki, teknik direktör Erol Bulut ile futbolcular katıldı.









