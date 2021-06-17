İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Doyran ve Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat Türkiye-Galler maçında

Türkiye'nin Euro 2020 A Grubu ikinci maçında Galler'e 2-0 yenildiği maçta, İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Doyran ve Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat da tribündeydi. İkili Bakü Olimpiyat Stadı'nda eşlerine ve Türkiye'ye destek verdi.

17.06.2021 - 11:14

İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Doyran ve Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat Türkiye-Galler maçında - 1
Türkiye'nin Galler ile karşılaştığı maçı, milli futbolcularımızın eşleri de takip etti.

İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Doyran ve Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat Türkiye-Galler maçında - 2
İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Doyran ve Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat, Türkiye'yi ve eşlerini tribünden destekledi.


İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Doyran ve Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat Türkiye-Galler maçında - 3
Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki maçta Galler, bir penaltı atışından yararlanamadığı maçtan Aaron Ramsey ve Roberts'in golleriyle 3 puanla ayrıldı.


İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Doyran ve Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat Türkiye-Galler maçında - 4
Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci ile Gözde Doyran mart ayında dünyaevine girmişti. Çiftin şahitliklerini yapanlar arasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da vardı.


İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Doyran ve Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat Türkiye-Galler maçında - 5
Kariyerine Fenerbahçe'de devam eden futbolcu Ozan Tufan ile Rojin Haspolat ise nisan ayında evlenmişti. Fenerbahçe Kulübü çifte 19.07 ayar alyans hediye etmişti.

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