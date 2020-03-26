İrfan, Eda’yı boşanmaya ikna edebilecek mi? (Babil 10. yeni bölüm ayrıntıları)

26.03.2020 - 07:39
İrfan’ın ani boşanma kararını anlamaya çalışan Eda, İrfan’ı kaybetme korkusuyla savrulur.
Babil 10. yeni bölüm 2. fragmanı (Tıkla izle)
Babil 10. yeni bölüm fragmanı (Tıkla izle)
Ayşe’nin gizli kapaklı halleri Mert’in dikkatini çekiyor. İrfan, Eda’yı boşanmaya ikna edebilecek mi? Süleyman, İlay’ı geri kazanabilecek mi? Ayşe’nin polis kimliği açığa çıkacak mı?
Babil 10 yeni bölüm cuma Star'da
Babil 10. yeni bölüm fotoğrafları..
Babil 10. yeni bölüm 2. fragmanı (Tıkla izle)
Babil 10. yeni bölüm fragmanı (Tıkla izle)