İrfan, Eda’yı boşanmaya ikna edebilecek mi? (Babil 10. yeni bölüm ayrıntıları)

Başrollerinde Halit Ergenç, Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu ve Ozan Güven'in yer aldığı Star TV dizisi Babil'in 10. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. İrfan, Eda’yı boşanmaya ikna edebilecek mi? Süleyman, İlay’ı geri kazanabilecek mi? Ayşe’nin polis kimliği açığa çıkacak mı?

26.03.2020 - 07:39

İrfan’ın ani boşanma kararını anlamaya çalışan Eda, İrfan’ı kaybetme korkusuyla savrulur.

Babil 10. yeni bölüm 2. fragmanı (Tıkla izle)

Babil 10. yeni bölüm fragmanı (Tıkla izle)

Kudret’in geçmişine hakim olmak istediği Ayşe, Süleyman’ın karanlık işlerinin peşinde Kudret’in ayağına geliyor.
Süleyman, İlay’ı geri kazanmaya çalışırken İrfan’ı amansız bir tehlikenin ortasına atıyor.
Kudret ile Süleyman’ın restleşmeleri gitgide kızışıyor.

Ayşe’nin gizli kapaklı halleri Mert’in dikkatini çekiyor. İrfan, Eda’yı boşanmaya ikna edebilecek mi? Süleyman, İlay’ı geri kazanabilecek mi? Ayşe’nin polis kimliği açığa çıkacak mı?

Babil 10 yeni bölüm cuma Star'da

Babil 10. yeni bölüm fotoğrafları..

Babil 10. yeni bölüm 2. fragmanı (Tıkla izle)

Babil 10. yeni bölüm fragmanı (Tıkla izle)

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER