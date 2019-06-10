Irina Shayk bu sefer ayrılıkla gündemde (Evlilik isteği bitirdi)

1 Irina Shayk, 6 Ocak 1986 tarihinde Rusya'nın Yemanjelinsk kentinde dünyaya geldi. Eğitim hayatının ardından mankenliğe ve modelliğe merak sardı ve bunun üzerine çalıştı.

2 Tam adı İrina Şeyklislamova'dır. Soyadını uzunluğu ve akılda kalması zor olduğu için Shayk olarak değiştirdi.

3 2004'te Chelyabinks'ten Moskova'ya yaptığı bir yolculuk sırasında keşfedildi.

4 Miss Chelyabinsk tacı, Irina Shayk'in modellik kariyerini uluslararası platforma taşıyan ilk önemli başarı oldu. 2004'te başladığı kariyeri onu moda dünyasının zirvesine taşıdı.

5 Müzikle yakından ilgilenmek, bir Rus ailesi geleneği. 6 yaşında piyano çalmaya başlayan Irina Shayk, eğitimini müzik okulunda tamamlamış. Shayk'ın müzik tutkusu, piyano öğretmenliği yapan annesinden geliyor.





6 Kariyerindeki en önemli adımları 2007 yılında Sports Illustrated'in bikini özel sayısına verdiği pozlarla attı.

7 Kısa sürede Anne V, Daniella Sarahyba ve Natasha Poly gibi ünlü mankenlerin de ajansı olan Traffic ile bir anlaşma imzaladı.

8 2007 yılından günümüze kadar yaptığı çeşitli modellik çalışmalarıyla tannan ajansın dikkatini çekti, özellikle bikinili pozları ile birçok dünyaca ünlü derginin uluslararası edisyonlarının kapak kızı oldu.

9 Rusya'nın en seksi 50 kadını arasında birinciliğe yükselen model ayrıca uluslararası en iyi model unvanını kazandı.

10 2010 yılından 2015 yılına kadar Real Madrid’in ve belki günümüzde dünyanın en ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo ile birlikteydi.

11 Shayk, daha sonra ise ünlü aktör bir süre Bradley Cooper ile birliktelik yaşadı.





12 Herkül: Özgürlük Savasçısı filminde Megara karakterini canlandırdı.

13 Diyete karşı kelimenin tam anlamıyla düşmanlık besleyen güzelin sırrı düzenli spor ve doğru beslenme.

14 Irina Shayk diyete düşman olduğu kadar, Playboy'a da antipati besliyor. Hiçbir zaman Playboy'a soyunmayacağının altını büyük harflerle çizen Shayk'a göre, klasik çizginin altına inmeye gerek yok.

15 Irina Shayk, ilk kez Paris'te podyuma çıktığı 2016 Victoria's Secret Fashion Show'a damga vurdu. Rus modelin giydiği çamaşırlarda göbeğini kapatması Bradley Cooper'dan bebek beklediğini ve annelik heyecanı yaşadığını iddialarını beraberinden getirdi.

16 O gün 30 yaşında olan manken iddialar karşısında uzun süre sessizliğini korudu.

17 Öyle ki Irina Shayk Victoria's Secret'tan sonra uzun süre objektifler karşısında karnını saklamayı başardı.

18 Süpermodelin hamileliği sevgilisi Bradley Cooper ile California'daki Venice Plajı 'nda güneşlendiklere güne kadar resmiyet kazanmadı.

19 Ünlü çift kız bebeklerine Lea de Seine Shayk Cooper adını verdi.

20 70. Cannes Film Festivali ’ne katılan Irina Shayk, doğum sonrası ilk kez çıktığı kırmızı halıda hamilelik kilolarından tamamen kurtulmuş haliyle dikkat çekti.

21 Shayk kızı Lea de Seine Cooper’ın yüzünü ilk kez Los Angeles’ta çıktığı yürüyüşte gösterdi.

22 75. Venedik Film Festivali'nde düzenlenen Bir Yıldız Doğuyor'un (A Star is Born) galası renkli anlara sahne oldu. Ancak kimse bunun ileride yaşanacak daha büyük bir krizin habercisi olduğunu anlayamadı. Bradley Cooper ile Lady Gaga, Irina Shayk ile de Donatella Versace kırmızı halıya el ele geldi.

23 91. Oscar Ödülleri esnasında Lady Gaga ile Bradley Cooper’ın sahnede yakınlaşması adete krize döndü. Bu durumun Cooper ile sevgilisi Irina Shayk’ın arasını açtığı iddiaları uzun süre tartışıldı. Ancak çift krizi basına yansıtmamayı başardı.

24 Ancak ayrılık haberiyle birlikte Lady Gaga krizi tekrar gündeme geldi. Ancak evlerini ayırdığı iddia edilen ünlü çiftin evlilik konusunda anlaşamadığı için ayrılık kararı aldığı ortaya çıktı. Magazin gündeminin birinci sırasına yerleşen Irina Shayk yine en çok konuşulan isim olmayı başardı. İşte ünlü modelin daha önce damga vurduğu defile ve kırmızı halı görünümleri...

25 Milan Fashion Week (2014)

26 China: Through The Looking Glass/ Metropolitan Museum of Art (2015)

27 Vanity Fair Oscar Party ( 2015)

28 "Manus x Machina: Fashion In An Age Of Technology / Metropolitan Museum of Art (2016)

29 CFDA Fashion Awards (2016)

30 The Fashion Awards (2017)

31 The Fashion Awards / Royal Albert Hall (2017)

32 71. Cannes Film Festival (2018)

33 91 Akademi Ödülleri (2019)