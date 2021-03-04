Irina Shayk: Çocuk yetiştirmekle çok meşgulüm

Ünlü model, "Ortak ebeveylik konusunu asla anlamadım. Ben kızımlayken tam anlamıyla anneyim ve o babasıylayken Bradley de yüzde 100 baba. Ortak ebeveynlik, ebeveynliktir" açıklamasını yaptı.

"Eski ilişkim tamamen benimle alakalı bir durumdur ve özeldir" diyen Shayk, "Bunu açıklamak istemiyorum çünkü içimde yaşadığım şeyler. Bir çocuk yetiştirmekle çok meşgulüm. Eğer insanlar benimle ilgili yazmak isterlerse, yaparlar ama ben kendi hayatıma ve arkadaşlarıma odaklandım. Geri kalanı gürültü..." şeklinde konuştu.