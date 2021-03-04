Irina Shayk: Çocuk yetiştirmekle çok meşgulüm

Dört yıllık birlikteliğin ardından oyuncu Bradley Cooper'dan 2019 yılında ayrılan ünlü model Irına Shayk, "Eski ilişkim tamamen benimle alakalı bir durumdur ve özeldir. Bunu açıklamak istemiyorum çünkü içimde yaşadığım şeyler. Bir çocuk yetiştirmekle çok meşgulüm" ifadelerini kullandı.

04.03.2021 - 09:08

Irina Shayk: Çocuk yetiştirmekle çok meşgulüm - 1
2019'da yollarını ayıran Rus model Irina Shayk ve oyuncu Bradley Cooper, üç yaşındaki kızları Lea'nın sorumluluklarını eşit şekilde paylaşıyor.


Irina Shayk: Çocuk yetiştirmekle çok meşgulüm - 2
2007 yılından günümüze kadar yaptığı çeşitli modellik çalışmalarıyla tanınan 35 yaşındaki Shayk, konuyla ilgili Elle Dergisi'nin mart sayısına konuştu.
Irina Shayk: Çocuk yetiştirmekle çok meşgulüm - 3
Ünlü model, "Ortak ebeveylik konusunu asla anlamadım. Ben kızımlayken tam anlamıyla anneyim ve o babasıylayken Bradley de yüzde 100 baba. Ortak ebeveynlik, ebeveynliktir" açıklamasını yaptı.
Irina Shayk: Çocuk yetiştirmekle çok meşgulüm - 4
Dört yıllık birlikteliğin ardından 46 yaşındaki aktörden 2019 yılında ayrılan Irına Shayk, özel hayatı hakkında neden konuşmadığını da anlattı.

Irina Shayk: Çocuk yetiştirmekle çok meşgulüm - 5
"Eski ilişkim tamamen benimle alakalı bir durumdur ve özeldir" diyen Shayk, "Bunu açıklamak istemiyorum çünkü içimde yaşadığım şeyler. Bir çocuk yetiştirmekle çok meşgulüm. Eğer insanlar benimle ilgili yazmak isterlerse, yaparlar ama ben kendi hayatıma ve arkadaşlarıma odaklandım. Geri kalanı gürültü..." şeklinde konuştu.

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