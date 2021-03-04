Irina Shayk: Çocuk yetiştirmekle çok meşgulüm

Dört yıllık birlikteliğin ardından oyuncu Bradley Cooper'dan 2019 yılında ayrılan ünlü model Irına Shayk, "Eski ilişkim tamamen benimle alakalı bir durumdur ve özeldir. Bunu açıklamak istemiyorum çünkü içimde yaşadığım şeyler. Bir çocuk yetiştirmekle çok meşgulüm" ifadelerini kullandı.
2007 yılından günümüze kadar yaptığı çeşitli modellik çalışmalarıyla tanınan 35 yaşındaki Shayk, konuyla ilgili Elle Dergisi'nin mart sayısına konuştu.
Ünlü model, "Ortak ebeveylik konusunu asla anlamadım. Ben kızımlayken tam anlamıyla anneyim ve o babasıylayken Bradley de yüzde 100 baba. Ortak ebeveynlik, ebeveynliktir" açıklamasını yaptı.
Dört yıllık birlikteliğin ardından 46 yaşındaki aktörden 2019 yılında ayrılan Irına Shayk, özel hayatı hakkında neden konuşmadığını da anlattı.
"Eski ilişkim tamamen benimle alakalı bir durumdur ve özeldir" diyen Shayk, "Bunu açıklamak istemiyorum çünkü içimde yaşadığım şeyler. Bir çocuk yetiştirmekle çok meşgulüm. Eğer insanlar benimle ilgili yazmak isterlerse, yaparlar ama ben kendi hayatıma ve arkadaşlarıma odaklandım. Geri kalanı gürültü..." şeklinde konuştu.
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