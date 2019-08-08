Irina Shayk için havlu önlemi

Dünyaca ünlü model Irina Shayk, annesi ve 2 yaşındaki kızı ile birlikte Ibiza'da yaptığı tatil boyunca gazetecilere karşı şapka ve havluyla önlem aldı.
-
Rus süper model Irina Shayk
, annesi Olga Shaykhlislamova ve kızı Lea De Seine Shayk Cooper ile birlikte tatilde.
-
Aile, üç nesil olarak Ibiza tatilinin keyfini çıkarıyor.
-
33 yaşındaki süper model, senenin modası neon renkteki bikinisiyle podyumları sahile taşıdı.
-
Sıcakladığı anlarda soluğu denizde alan Irina, kızı Lea'yı da yüzdürmeyi ihmal etmedi.
-
Ünlü model, başındaki büyük beyaz şapkayı neredeyse hiç çıkarmadı.
-
Shayk böylece mümkün olduğunca basın mensuplarının görüntü almasını ve tanınmayı bir nebze engellemeye çalıştı.
-
Irina Shayk denizden her çıkışında görevliler havlu ile önlem aldılar
-
Irina Shayk ve çocuğunun babası Hollywood yıldızı Bradley Cooper, bu yılın haziran ayında ilişkilerini sonlandırdı.