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Irina Shayk için havlu önlemi

Dünyaca ünlü model Irina Shayk, annesi ve 2 yaşındaki kızı ile birlikte Ibiza'da yaptığı tatil boyunca gazetecilere karşı şapka ve havluyla önlem aldı.

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    Rus süper model Irina Shayk, annesi Olga Shaykhlislamova ve kızı Lea De Seine Shayk Cooper ile birlikte tatilde.

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    Aile, üç nesil olarak Ibiza tatilinin keyfini çıkarıyor.

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    33 yaşındaki süper model, senenin modası neon renkteki bikinisiyle podyumları sahile taşıdı. 

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    Sıcakladığı anlarda soluğu denizde alan Irina, kızı Lea'yı da yüzdürmeyi ihmal etmedi.

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    Ünlü model, başındaki büyük beyaz şapkayı neredeyse hiç çıkarmadı.

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    Shayk böylece mümkün olduğunca basın mensuplarının görüntü almasını ve tanınmayı bir nebze engellemeye çalıştı.

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    Irina Shayk denizden her çıkışında görevliler havlu ile önlem aldılar
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    Irina Shayk ve çocuğunun babası Hollywood yıldızı Bradley Cooper, bu yılın haziran ayında ilişkilerini sonlandırdı.
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