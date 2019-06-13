Irina Shayk ile Bradley Cooper ayrılığı sonrası intikam sesleri (Instagram beğenisiyle gündemde)

Bradley Cooper ile aşk yaşadığı iddia edilen Lady Gaga'dan kısa süre önce ayrılan Carino'nun benzer bir ayrılık yaşayan Shayk'ın fotoğrafını beğenmesi "Acaba intikam mı alacak?' sorusunu akıllara getirdi.
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NE OLMUŞTU
A Star Is Born’da başrolü paylaşan Lady Gaga ile Bradley Cooper’ın 91. Oscar Ödülleriesnasında sahnede yakınlaşması kısaknçlık iddialarını gündeme getirmişti. Uzun süre konuşulan aşk ve aldatma dedikoduları sonrası Cooper ile sevgilisi Irina Shayk’ın ayrılması iddiaları daha da güçlendirdi.
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Ancak evlerini ayıran Irina Shayk ve Bradley Cooper'ın bu kararının arkasında evlilik imzası atamamaları olduğu ortaya çıktı.
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Geçtiğimiz gün Las Vegas konserinde bazı dinleyiciler Lady Gaga'ya seslenerek Bradley Cooper'ın nerede olduğunu sordu. Bunun üzerine Lady Gaga öfkesine hakim olamayarak tam da Oscar töreni gecesi Bradley Cooper ile seslendirdiği Shallow şarkısına başlamadan önce hayranlarına küfür içeren bir cevap verdi. Lady Gaga şarkısına başlamadan önce, "Ya kibar olun ya da ... gidin" diye seslendi.
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Lady Gaga ve Christian Carino ise Oscar Ödül Töreni öncesi kıskançlık nedeniyle ayrılmıştı.