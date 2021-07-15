Irina Shayk ile Kayne West sadece arkadaş mı?

ntv.com.tr 15.07.2021 - 13:30 | Son Güncelleme : 15.07.2021 - 13:31
Kim Kardashian'dan boşanma aşamasında olan Kanye West ile Irina Shayk’ın birlikte olduğu söylentisi, geçen ay ünlü şarkıcının doğum gününü birlikte Paris'te kutlama görüntüleriyle ayyuka çıkmıştı.
35 yaşındaki Rus model ile 44 yaşındaki Amerikalı rap’çi, ilişki durumlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapmazken, kaynaklar ikilinin sadece arkadaş olduğunu öne sürdü.
Page Six’e konuşan bir kaynak, Irina Shayk’ın Kanye West’e karşı duygularını anlatırken, “Irina, Kanye’yi arkadaşça seviyor ve onunla bir ilişki yaşamak istemiyor” dedi.
Aynı kaynak, Irina ve Kanye ikilisinin birlikte Paris’e gitmesi sorulduğunda ise, “Irina, Kanye’nin partisine bir arkadaşı olarak gitti. Orada 50 kişi daha vardı” diye yanıt verdi.
“Irina şu anda biriyle anılmak istemiyor” diyen kaynak, Shayk için, “Yalnız olmaktan memnun” ifadesini kullandı.
Yıldız model ile rap şarkıcısının geçen ay Paris'te romantik bir akşam yemeği yediği, kutlamanın ardından özel jetleriyle New York'a döndükleri ileri sürülmüştü.
West, görüntülenmemek için otomobilini uçağının yanına kadar getirtse de başarılı olamazken, Shayk ise New York'taki evine giriş yaparken paparazzilerden yüzünü böyle gizlemeye çalışmıştı.