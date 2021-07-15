Irina Shayk ile Kayne West sadece arkadaş mı?

Kim Kardashian'dan boşanma aşamasında olan Kanye West ile Irina Shayk’ın birlikte olduğu söylentisi, geçen ay ünlü şarkıcının doğum gününü birlikte Paris'te kutlama görüntüleriyle ayyuka çıkmıştı.

35 yaşındaki Rus model ile 44 yaşındaki Amerikalı rap’çi, ilişki durumlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapmazken, kaynaklar ikilinin sadece arkadaş olduğunu öne sürdü.