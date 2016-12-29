Irina Shayk ne yapacağını şaşırdı (Paparazzilere farklı tepkiler veren ünlüler)
Pek çok ünlü, paparazzilerle karşılaştığında agresifleşebiliyor. Ama bazıları var ki isteği dışında fotoğrafını çekenlere esprili karşılık verebiliyor. İşte paparazzileri ustaca savuşturabilen ünlüler...
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1Ünlü model Irina Shayk spor sonrası görüntülendi. Renkli spor kıyafeti giyen güzel magazincilere böyle yakalandı.
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233 yaşındaki 1 çocuk annesi görüntülendiğini anlayınca yüzünü sakladı.
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Paris Jackson babası Michael Jackson hakkındaki cinsel istismar iddialarını konu alan Leaving Neverland belgeseli sonrası zor günler yaşıyor. Önceki gün müzisyen sevgili Gabriel Glenn ile havalimanında görülen Paris Jackson, karşısında paparazzileri görünce yüzünü gizledi. Jackson'ın tepkisi akıllara ünlülerin paparazzilere verdiği ilginç tepkileri getirdi...
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4Jennifer Lawrence
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5Leonardo Dicaprio
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6Cara Delevingne
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7Shia Labeouf
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8Ashley Tisdale
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9Jon Voight
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10Kat Slater
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11Ashlee Simpson And Pete Wentz
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12Benedict Cumberbatch
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Harrison Ford
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Harrison Ford
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Benedict Cumberbatch
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16
Uma Thurman
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Uma Thurman
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18
Jim Carrey
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Jim Carrey
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20
Ryan Gosling
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21
Ryan Gosling
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22
Gerard Butler
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23
Gerard Butler
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24
Dustin Hoffman
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Dustin Hoffman
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26
Dustin Hoffman
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27
Simon Cowell
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Simon Cowell
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29
Leonardo DiCaprio
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30
Katy Perry
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31
Bruce Willis
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Grant Gustin
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33Joseph Gordon-Levitt