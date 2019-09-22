Irina Shayk podyumun yıldızı oldu

2

Versace için podyuma çıkan 33 yaşındaki ünlü yıldız kırmızı tüylü elbisesiyle defilenin yıldızı oldu.



Bradley Cooper'dn ayrıldığından bu yana 'Altın çağını yaşıyor' yorumları yapılann ünlü model defilede olduğu sırada 2 yaşındaki kızları Lea ise babası Bradley Cooper ile ABD'de New York sokaklarında görüntülendi.



Ünlü oyuncu Cooper ile Shayk dört yıllık birlikteliğini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı.



Ayrıldıktan sonra bir röportaj veren Shayk, evliliğe inandığını söyleyerek “Ben mükemmel değilim. Bazen hiç model gibi görünmüyorum” diye konuşmuştu.



Shayk, kendi gibi İtalya Moda Haftası'nda defileye çıkan Bella Hadid ile de bir araya geldi.