Irina Shayk, Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia ile tatilde

Oyuncu Bradley Cooper ile ilişisinden Lea adında bir kızı bulunan Shayk, geçtiğimiz aylarda Kanye West ile yeni bir aşka yelken açtığı iddialarıyla gündemdeydi. İkili birkaç kez birlike de görüntülenmişti.



İşte Shayk'ın Ibiza tatiliden diğer kareler...