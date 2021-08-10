Irina Shayk, Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia ile tatilde

Kanye West ile birliktelik iddialarıyla gündemde olan Irina Shayk, hem iş hem tatil yaptığı Ibiza'da Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia ile görüntülendi. (Fotoğraflar: BACKGRID U.K)

10.08.2021 - 08:01

Irina Shayk, Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia ile tatilde - 1
Tanıtım yüzü olduğu firmanın tanıtım filmi için Ibiza adasında Mert Alaş'ın objektifinin karşısına geçen yıldız model Irina Shayk, çekimden sonra arkadaşlarıyla yorgunluk attı.


Irina Shayk, Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia ile tatilde - 2
Shayk'ın kumsalda birlikte görüntülendiği grubun içinde modacı Riccardo Tisci'nin yanı sıra Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia da yer aldı.


Irina Shayk, Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia ile tatilde - 3
Kahverengi bir bikini giyen Shayk, uzun uzun yüzdü. Serinledikten sonra da kumsala çıkıp güneşlendi.


Irina Shayk, Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia ile tatilde - 4
Oyuncu Bradley Cooper ile ilişisinden Lea adında bir kızı bulunan Shayk, geçtiğimiz aylarda Kanye West ile yeni bir aşka yelken açtığı iddialarıyla gündemdeydi. İkili birkaç kez birlike de görüntülenmişti.

İşte Shayk'ın Ibiza tatiliden diğer kareler...
Irina Shayk, Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia ile tatilde - 5
Irina Shayk, Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia ile tatilde - 6
Irina Shayk, Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia ile tatilde - 7
Irina Shayk, Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia ile tatilde - 8
Irina Shayk, Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia ile tatilde - 9
Irina Shayk, Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia ile tatilde - 10

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