Irina Shayk'in özel antrenmanı (LA)
Hamile olduğu 2016’da yapılan Victoria’s Secret defilesinde ortaya çıkan ve bu süreçte kameralara yakalanmayan Irina Shayk, doğumdan kısa süre sonra formuna dönüp, korumasını spora borçlu. Süper model Los Angeles'ta (LA) kişisel antranörle çalışırken görüntülendi.
-
1Süper model Irina Shayk, Los Angeles'ta bir spor salonunda objektiflere takıldı.
-
232 yaşındaki model kişisel antrenörü ile sıkı bir antreman yaptı.
-
3Shayk, spor sonrası kızını okuldan almaya gitti.
-
4Irina, 2015 yılından beri 43 yaşındaki Hollywood yıldızı Bradley Cooper ile aşk yaşıyor.
-
5Daha önce de Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile aşk yaşayan Irina, Victoria's Secret da olmak üzere pek çok marka için podyumda yer aldı.
-
6Hatta hamileliği Kasım 2016’da yapılan Victoria’s Secret defilesinde ortaya çıktı.
-
7
Mart ayında bebeğini dünyaya getiren model mayıs ayında düzenenlere 70. Cannes Film Festivali’nde ilk kez kırmızı halı pozu verdiğinde formuyla konuşuldu.
-
8
1986 doğumlu model, hamileliği öncesinda olduğu gibi bugün de sporla ile formunu korumaya devam ediyor
-
9
Irina Shayk'ın spor sonrası yorgun ama mutlu olması dikkat çekti.