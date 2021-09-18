Irina Shayk'tan Bradley Cooper'a babalık övgüsü

Dört yıllık birlikteliğin ardından oyuncu Bradley Cooper'dan 2019 yılında ayrılan ünlü model Irına Shayk, babalık konusunda eski eşine övgüler yağdırdı.

18.09.2021 - 14:34

Irina Shayk'tan Bradley Cooper'a babalık övgüsü - 1
Rus model Irina Shayk (35), 4 yıl birlikte yaşadıktan sonra 2019'da ayrıldığı, kızları Lea'nin babası Bradley Cooper'ı övdü.
Irina Shayk'tan Bradley Cooper'a babalık övgüsü - 2
Shayk, "Bradley dadıya karşı. Lea ile çok iyi ilgileniyor. Hatta babakız tatile gittiklerinde bile yardım almıyor. Birlikte iki hafta tatile çıktıklarında bir kez bile aramam gerekmedi."

Irina Shayk'tan Bradley Cooper'a babalık övgüsü - 3

NE OLMUŞTU?

Bradley Cooper'ın hem yönettiği hem de başrolünde Lady Gaga ile birlikte rol aldığı A Star is Born filmi Irina Shayk ile 4 yıldır devam eden ilişkilerinin sonu oldu.

Irina Shayk'tan Bradley Cooper'a babalık övgüsü - 4
Cooper’dan ayrıldıktan sonra parçalanmış hissettiğini söyleleyen Rus model, Vogue dergisinin İngiliz edisyonuna verdiği röportajda "Bence iyi ilişkilerde, kişi kendisinin en iyisini de en kötüsünü de ortaya koyuyor. Bu insan olmanın doğasında var. İki muhteşem insanın çok güzel bir ilişkisi olmayabilir. Sanırım biz bunu birbirimizde deneyimleyecek kadar şanslıydık" demişti.
Irina Shayk'tan Bradley Cooper'a babalık övgüsü - 5
Bradley Cooper kızı Lea ile birlikte sık sık New York sokaklarından objektiflere yakalanıyor...
Irina Shayk'tan Bradley Cooper'a babalık övgüsü - 6
Irina Shayk'tan Bradley Cooper'a babalık övgüsü - 7
Irina Shayk'tan Bradley Cooper'a babalık övgüsü - 8
Irina Shayk'tan Bradley Cooper'a babalık övgüsü - 9
Irina Shayk'tan Bradley Cooper'a babalık övgüsü - 10

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