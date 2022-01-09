İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor’ın 17 yaşındaki oğlu öldü

“MAVİ GÖZLÜ BEBEĞİM”

O'Connor, oğlunun kaybettikten sonra Twitter hesabında Bob Marley'in bir şarkısını ona ithaf ederek paylaştı. Şarkıcı bu paylaşımına "Bu benim Shane'im için... Hayatımın ışığı.. Benim mavi gözlü bebeğim. Sen her zaman benim ışığım olacaksın. Her zaman birlikte olacağız. Hiçbir sınır bizi ayıramaz" mesajını yazdı.