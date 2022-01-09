İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor’ın 17 yaşındaki oğlu öldü

Haberler 09.01.2022 - 10:14
Nothing Compares 2 U adlı şarkısıyla hem dünyada hem de Türkiye’de 90’lı yıllara damgasını vuran İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, hayatının en büyük acısını yaşadı. 2018’de Müslüman olarak Shuhada Davitt adını alan 55 yaşındaki şarkıcının günlerdir kayıp olan 17 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.
Sinead O’Connor, oğlunun ölüm haberini sosyal medyadan açıkladı.
Ünlü şarkıcı, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, “Benim hayatımın ışığı, güzel oğlum Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, dünya mücadelesini bitirmeye karar verdi. Ve o şimdi Tanrı'yla birlikte. Huzur içinde uyusun ve kimse onu örnek almasın. Bebeğim benim. Seni çok seviyorum, lütfen huzur içinde yat" dedi.
Sinead O'Connor'ın dört çocuğundan biri olan Shane O'Connor, perşembe gününden bu yana kayıptı. İrlanda polisinin verdiği bilgiye göre Shane, son olarak Güney Dublin'de Tallaght'ta görülmüştü. Polis, cuma günü yaptığı açıklamada da gencin hayatından endişe edildiğini açıklamıştı.
“SENSİZ BENİM DÜNYAM YIKILIR” DEMİŞTİ
Oğlu kaybolduktan sonra ünlü şarkıcı da sosyal medya hesabından ona seslenip kendisiyle iletişim kurması için çağrıda bulunmuştu.
O'Connor o paylaşımda oğluna şöyle seslenmişti:
"Shane senin hayatın çok değerli. Tanrı, senin yüzüne o güzel gülümsemeyi boşuna yerleştirmedi. Sensiz benim dünyam yıkılır. Sen benim kalbimsin. Lütfen kendine zarar verme."
O'Connor, o mesajda oğluna İrlanda polis teşkilatı Gardai'ye gitmesini de önermişti. Ardından da "Seni hastaneye götürelim" diye eklemişti. Fakat ünlü şarkıcının, oğluna ulaşma çabası işe yaramadı ve Shane genç yaşında hayata veda etti.
“MAVİ GÖZLÜ BEBEĞİM”
O'Connor, oğlunun kaybettikten sonra Twitter hesabında Bob Marley'in bir şarkısını ona ithaf ederek paylaştı. Şarkıcı bu paylaşımına "Bu benim Shane'im için... Hayatımın ışığı.. Benim mavi gözlü bebeğim. Sen her zaman benim ışığım olacaksın. Her zaman birlikte olacağız. Hiçbir sınır bizi ayıramaz" mesajını yazdı.
MÜSLÜMAN OLDU
Sinead O'Connor, 2018 yılında, Twitter'da paylaştığı mesajlarda hayranlarına Katolik Hristiyanlığı terk ederek İslam'ı seçtiğini duyurmuştu.
O'Connor, "Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor" demişti.