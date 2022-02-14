İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor oğlunun ölümünden sonra bir daha şarkı söylememeye yemin etti

"İNTİHAR NOTLARINA RAĞMEN TABURCU ETTİLER"

Şarkıcı konuyla ilgili şunları söylemişti:

“Shane bir ay önce, cenaze planlarını da içeren intihar notları bırakmasının ardından Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hizmetleri’ne (CAMHS) getirilmişti. Onu taburcu ettiler. Hiçbir planı olmadığını söyledi. Oysa oğlumun ‘Bir düğünden farkı olmayan cenaze töreni planladığını’ söylediği kişi itiraz etmişti. Bu kişi CAMHS psikiyatristiydi. İrlanda’ya hoş geldiniz. Düğünlerin cenaze olduğu, cenazelerin düğün olduğu yer."