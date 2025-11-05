Irmak Ünal kanserle savaşıyor: Hiç eski bir fotoğrafına bakıp düşündün mü?
05.11.2025 11:53
Haber Merkezi
Kısa bir süre önce meme kanserine yakalandığını açıklayan Irmak Ünal, son paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götürdü.
Usta oyuncu Cihan Ünal’ın kızı Irmak Ünal, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Yıllar önce oyunculuğu bırakıp Bali'ye yerleşen ünlü isim, kısa bir süre önce meme kanserine yakalandığını duyurdu.
MEME KANSERİNE YAKALANDI
10 aydır kanserle mücadele ettiğini açıklayan iki çocuk annesi Ünal, bu sürecin kendisini hem yıktığını hem de yeniden inşa ettiğini açıkladı.
Süreci “Hem çok zor, hem çok gerçek, hem de anlatması güç bir şekilde dönüştürücü" diye tanımlayan 48 yaşındaki ünlü oyuncu, son paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı.
"NE KADAR GARİP"
Yıllar önce çekilen bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Irmak Ünal, paylaşımında “Vay be… hayatın ona neler getireceğinden hiç haberi yokmuş,” diye düşündüğün oluyor mu? Ne kadar garip… Her şey değişmeden önceki halini, zamanda donmuş bir an olarak görmek" ifadelerini kullandı.
"O KADIN BUGÜNKÜ BEN OLDUM"
Ünlü oyuncu, sözlerini “O anki senin, bugünkü sen olup da geriye dönüp ‘Bunu atlatabildiğin için teşekkür ederim’ diye fısıldayacağını bilmeden. O, belki neler olacağını bilmiyordu. Ama yine de gülümseyecek kadar cesurdu. Ve bir şekilde, o kadın bugünkü ben oldum” diye noktaladı.