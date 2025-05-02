İş çıkışı 10 dakika yürüyüşün etkisi: Büyük fark yaratabilir

BAĞIRSAK SAĞLIĞINI DÜZENLER

Eğer son öğününüzü veya atıştırmalığınızı ofiste veya evden çalışırken bitiren biriyseniz, sonrasında yürümek çok yardımcı olabilir. Birçok çalışma, 10 dakika kadar kısa bir süre bile olsa yemek sonrası yürüyüşün daha iyi sindirime yardımcı olduğunu göstermiştir.



Yemekten hemen sonra oturmak yerine (ki bu şişkinliğe veya halsizliğe yol açar), kısa bir yürüyüş midenin işini daha verimli yapmasına yardımcı olur. Ayrıca masa başı işlerde çalışan kişilerde çok yaygın olan asitlik ve reflü sorunlarını da uzak tutar.





