İş çıkışı 10 dakika yürüyüşün etkisi: Büyük fark yaratabilir
Günün sonunda kendinizi bitkin mi hissediyorsunuz? Çoğumuz 8-10 saatlik bir iş gününün ardından sadece kanepeye uzanmak, sosyal medyada gezinmek ya da bir diziye dalmak istiyoruz. Egzersiz düşüncesi ise çoğu zaman imkânsız gibi geliyor. Ancak uzmanlara göre, iş çıkışı yapılacak basit bir 10 dakikalık yürüyüş, hem bedeniniz hem de zihniniz için oldukça etkili bir iyileşme fırsatı sunuyor.
10 dakika yürüyüşe çıkmak vücudunuz, beyniniz ve ruh haliniz için harikalar yaratabilir.
ZİHİNSEL OLARAK RAHATLAMANIZI SAĞLAR
İş stresini eve taşımak istemeyenler için kısa yürüyüşler, zihinsel olarak iş modundan çıkmanın en doğal yollarından biri. Uzmanlar, bu küçük ritüelin profesyonel ve kişisel hayat arasında tampon bölge işlevi gördüğünü belirtiyor. Özellikle evden çalışanlar için, günün bittiğini beyne hatırlatmanın etkili bir yolu olarak öne çıkıyor.