İş yerinde tükenmişlik sendromu yaşadığınızı gösteren 11 belirti

TÜKENMİŞLİK SENDROMUNUN OLASI NEDENLERİ

Tükenmişliğe yol açabilecek başlıca etkenler ise şu şekilde sıralanıyor:

Kontrol eksikliği: İş planlamasında söz sahibi olmamak, kaynak eksikliği ya da iş yükünü yönetememek.

Belirsiz beklentiler: İşinizde sizden ne beklendiğini tam olarak bilmiyorsanız, başarılı hissetmeniz zorlaşabilir.

İş yerindeki çatışmalar: Zor bir yönetici, mobbing yapan bir çalışan ya da destek görmeyen bir ekip ortamı.

Aşırı veya yetersiz iş yükü: İşiniz ya sizi sıkacak kadar az ya da yetişemeyecek kadar fazlaysa, bu durum tükenmişliğe yol açabilir.

Destek eksikliği: Hem işte hem özel yaşamda yalnız hissetmek, stresi artırabilir.

İş-yaşam dengesi sorunları: İşin, özel hayata ayıracak zaman ve enerji bırakmaması.