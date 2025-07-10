İş yerinde tükenmişlik sendromu yaşadığınızı gösteren 11 belirti

Tükenmişlik genel olarak ''kişinin, mesleğinin anlamından şüphe duyduğu ve kendi yeterliliğini sorguladığı bir bitkinlik hali'' olarak tanımlanır. Uzmanlar, bu durumun uzun vadede anksiyete ve depresyon gibi ruh sağlığı sorunlarını da beraberinde getirebileceğini belirterek uyarıyor.

İş yerinde tükenmişlik sendromu yaşadığınızı gösteren 11 belirti - 1

Her ne kadar tükenmişlik tıbbi bir tanı olmasa da, bazı uzmanlar bu durumun altında bunalım gibi başka sağlık sorunlarının yatabileceğini düşünüyor.

YAŞAM HABERLERİ

İş yerinde tükenmişlik sendromu yaşadığınızı gösteren 11 belirti - 2

Kişilik özellikleri, önceki iş deneyimleri ve iş ortamındaki koşullar, tükenmişlik riskini etkileyebiliyor. Bu nedenle aynı iş koşullarında çalışan iki kişiden biri tükenmişlik yaşarken, diğeri yaşamayabiliyor.

İş yerinde tükenmişlik sendromu yaşadığınızı gösteren 11 belirti - 3

TÜKENMİŞLİK BELİRTİLERİ

Mayo Clinic'te yer alan habere göre, aşağıdaki sorulara verdiğiniz yanıtlar, tükenmişlik sendromu yaşayıp yaşamadığınıza dair ciddi ipuçları veriyor:

  • İşinizin bir anlamı olup olmadığını sorguluyor musunuz?
  • Her sabah işe gitmekte zorlanıyor ve başlamakta güçlük mü çekiyorsunuz?
  • İşinizden ve iş arkadaşlarınızdan uzaklaştığınızı mı hissediyorsunuz?
  • Müşterilere veya iş arkadaşlarınıza karşı sabrınızı mı kaybettiniz?
  • İşinizi iyi yapacak enerjiniz kalmadı mı?
  • Odaklanmakta zorlanıyor musunuz?
  • Başardığınız şeylerden tatmin olmuyor musunuz?
  • Yeteneklerinizden ve becerilerinizden şüphe mi duyuyorsunuz?
  • Daha iyi hissetmek için yiyecek, alkol veya ilaç mı kullanıyorsunuz?
  • Uyku düzeniniz değişti mi?
  • Nedeni belli olmayan baş ağrısı, mide veya bağırsak sorunları mı yaşıyorsunuz?
Bu sorulara “evet” yanıtı verdiyseniz, tükenmişlik sendromu yaşıyor olabilirsiniz. Bu durumda bir sağlık ya da ruh sağlığı uzmanından destek almanız faydalı olacaktır.
İş yerinde tükenmişlik sendromu yaşadığınızı gösteren 11 belirti - 4

TÜKENMİŞLİK SENDROMUNUN OLASI NEDENLERİ

Tükenmişliğe yol açabilecek başlıca etkenler ise şu şekilde sıralanıyor: 

Kontrol eksikliği: İş planlamasında söz sahibi olmamak, kaynak eksikliği ya da iş yükünü yönetememek.

Belirsiz beklentiler: İşinizde sizden ne beklendiğini tam olarak bilmiyorsanız, başarılı hissetmeniz zorlaşabilir.

İş yerindeki çatışmalar: Zor bir yönetici, mobbing yapan bir çalışan ya da destek görmeyen bir ekip ortamı.

Aşırı veya yetersiz iş yükü: İşiniz ya sizi sıkacak kadar az ya da yetişemeyecek kadar fazlaysa, bu durum tükenmişliğe yol açabilir.

Destek eksikliği: Hem işte hem özel yaşamda yalnız hissetmek, stresi artırabilir.

İş-yaşam dengesi sorunları: İşin, özel hayata ayıracak zaman ve enerji bırakmaması.

İş yerinde tükenmişlik sendromu yaşadığınızı gösteren 11 belirti - 5

TÜKENMİŞLİK RİSKİNİ ARTIRAN FAKTÖRLER

  • Uzun saatler çalışmak ve ağır iş yükü
  • İş-yaşam dengesini sağlayamamak
  • Sağlık çalışanları gibi sürekli başkalarına yardım etmeyi gerektiren meslekler
  • İş üzerinde yeterince kontrol sahibi olamamak

TÜKENMİŞLİĞİN BEDELİ AĞIR OLABİLİR

Tükenmişlikle başa çıkılmadığında ortaya  şu sonuçlar çıkabilir:

  • Fiziksel ve zihinsel tükenmişlik
  • Uyku problemleri
  • Sürekli öfke, kayıtsızlık ya da hüzün hali
  • Alkol veya madde kullanımında artış
  • Kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, tip 2 diyabet gibi sağlık sorunları
  • Daha sık hastalanmak
İş yerinde tükenmişlik sendromu yaşadığınızı gösteren 11 belirti - 6

TÜKENMİŞLİKLE NASIL BAŞA ÇIKILIR?

Her ne kadar tükenmişlik genellikle iş ortamından kaynaklansa da, bu stresle başa çıkma yöntemleri mevcut:

Seçeneklerinizi değerlendirin: Yöneticinizle iş yükü, beklentiler ya da görevler üzerine konuşun. Öncelikleri belirleyin ve neler ertelenebilir, birlikte planlayın. İş ortamı değişmeyecekse, size daha uygun bir iş aramak da bir seçenek olabilir.

Destek arayın: İş arkadaşlarınız, dostlarınız veya ailenizle konuşun. Yardım istemekten çekinmeyin. 

Gevşeme tekniklerini deneyin: Yoga, meditasyon, tai chi gibi stres azaltıcı aktiviteler faydalı olabilir. Gün içinde sadece birkaç derin nefes almak bile rahatlatıcıdır.

Fiziksel aktivite: Düzenli egzersiz, stresi azaltmaya yardımcı olur ve zihni işten uzaklaştırır.

Yeterli uyku: Uyku, hem fiziksel hem zihinsel iyilik halini destekler.

Farkındalık geliştirin: Farkındalık (mindfulness), içinde bulunduğunuz anı yargılamadan kabul etmeyi ve tepki vermemeyi öğrenmektir. Bu beceri, işte yaşanan stresi daha iyi yönetmenize yardımcı olur.

Tükenmişlik geçici bir durumdur. Yardım alarak ve uygun adımlar atarak, hem sağlığınızı koruyabilir hem de daha dengeli bir yaşam sürdürebilirsiniz.

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