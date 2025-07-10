İş yerinde tükenmişlik sendromu yaşadığınızı gösteren 11 belirti

TÜKENMİŞLİKLE NASIL BAŞA ÇIKILIR?
Her ne kadar tükenmişlik genellikle iş ortamından kaynaklansa da, bu stresle başa çıkma yöntemleri mevcut:
Seçeneklerinizi değerlendirin: Yöneticinizle iş yükü, beklentiler ya da görevler üzerine konuşun. Öncelikleri belirleyin ve neler ertelenebilir, birlikte planlayın. İş ortamı değişmeyecekse, size daha uygun bir iş aramak da bir seçenek olabilir.
Destek arayın: İş arkadaşlarınız, dostlarınız veya ailenizle konuşun. Yardım istemekten çekinmeyin.
Gevşeme tekniklerini deneyin: Yoga, meditasyon, tai chi gibi stres azaltıcı aktiviteler faydalı olabilir. Gün içinde sadece birkaç derin nefes almak bile rahatlatıcıdır.
Fiziksel aktivite: Düzenli egzersiz, stresi azaltmaya yardımcı olur ve zihni işten uzaklaştırır.
Yeterli uyku: Uyku, hem fiziksel hem zihinsel iyilik halini destekler.
Farkındalık geliştirin: Farkındalık (mindfulness), içinde bulunduğunuz anı yargılamadan kabul etmeyi ve tepki vermemeyi öğrenmektir. Bu beceri, işte yaşanan stresi daha iyi yönetmenize yardımcı olur.
Tükenmişlik geçici bir durumdur. Yardım alarak ve uygun adımlar atarak, hem sağlığınızı koruyabilir hem de daha dengeli bir yaşam sürdürebilirsiniz.