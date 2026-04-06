İşçiler Künar komandosu olarak anılıyor. Tehlikeli olduğu için çalışan az

‘Künar komandosu' olarak bilinen işçilerden Salih Narıncalı, çocukluğundan beri bu işle uğraştığını ifade ederek "Çocukluğumdan beri ağaca tırmanıyorum, çalışıyorum. İşimiz bu. Çengel olduğu için, kayıyor. O yüzden alışığım. Korkmuyoruz. Yıllardan beri bu işi yapıyoruz. Ortalama 20 seneden beri bu işi yapıyorum. Allah bereket versin kazancımız iyi. Ağaçlar yüksek olduğu için çıkacak kişi neredeyse yok. İşçisi az bu işin. Yeni nesil tehlikeli olduğu için bu işi yapmıyor artık" dedi.

Hasat zamanı en büyük sıkıntılarının işçi bulmak olduğunu ifade eden künar üreticisi Mehmet Karadağ ise "Bu işi herkes yapamıyor. Meşakkatli ve zor bir iş. Allah bereket versin şu anlık fiyatlar iyi. Kilosu 2 bin 500, 3 bin bandında. İşçi yevmiyesi de 3 bin 500 bandında. Her meslekte de olduğu gibi künar hasadı yapacak işçi bulma konusunda yeni nesilde sıkıntı var yani. İşçi konusunda sıkıntımız var" diye konuştu.