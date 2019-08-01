İşe geç kalıyorsanız sorun kedinizde olabilir (Alarm problemi)
Bangkok'ta yaşayan Lomphonten Lomphontan'ın uykusunda yaşadığı nefes probleminin kedisi Achi'den kaynaklandığının ortaya çıkmasından sonra benzer bir haber Brezilya'dan geldi. İşe geç kaldığı için kovulma aşamasına gelen kadının alarmı kapatan kedi mağduru olduğu ortaya çıktı.
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Brezilya Sao Paolo'da yaşayan bir kadın, son zamanlarda alarm sesini duymadığı için işe geç kalıyordu. Kovulma aşamasına gelen kadın bunun nedeninin Joaquim isimli kedisi olduğunu keşfetti.
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27 Temmuz'da kadın tarafından kaydedilen görüntülerde telefon alarmı çalmaya başlar başlamaz Joaquim'un harekete geçtiği görülüyor.
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Sevimli kedi önce patileriyle telefon düzeltiyor sonra da alarm susuna kadar ekran ile oynuyor.
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Kedinin telefon alarmını kapattığı bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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Geçtiğimiz günlerde de Tayland'da kedisi Achi ile birlikte yaşayan Lomphonten Lomphontan, uyku sırasında yaşadığı nefes alma problemine çözümü, uykusunu kayıt almakta buldu. Kamera kayıtlarını inceleyen genç adam, sorununun kaynağının yüzüne sarılan kedisi olduğunu fark etti.