İshak Paşa Sarayı’nda defile

HAYRAN KALDI



Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine ilk kez geldiğini ve buraya hayran kaldığını belirten Demet Şener Küpeli, "Mesleğimin bir kez daha ne kadar güzel olduğunu, iyi isimlerle çalışmanın, bu seyahatleri yapmanın, Türkiye'deki bu kadar güzel yerleri görmenin ve bunu sizler aracılığıyla insanlara sunmanın tüm avantajlarını kullanıyoruz. Bu büyülü mekanları mesleğimizi icra etmemiz için kullanmamızı sağladığı için Hikmet Bey'e teşekkür ederim. Ülkemizde böyle çok kıymetli yerler var. Onların da değerini daha çok yükseltmek ve ortaya çıkartmak gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.