Işıl Yücesoy'dan 1970'lerde ilk selfie (Ünlülerin nostaljik fotoğrafları)
ntv.com.tr
Işıl Yücesoy, 1970'li yıllarda çektiği selfie'yi, "1970'lerde özçekim böyle yapılıyordu. İlk özçekim ve ilk fotoğraf makinem" notuyla paylaştı. Yücesoy'un paylaşımı akıllara, kimi hayatını kaybetmiş kimi ise hala aramızda olan ünlülerin yıllanmış karelerini getirdi...
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1Oyuncu ve şarkıcı Işıl Yücesoy, yıllar önce çektiği selfie'yi, "1970'lerde özçekim böyle yapılıyordu. İlk özçekim ve ilk fotoğraf makinem. Siyah beyaz... Çok züğürt zamanlar . Yine de makineye para ayırabilmişim. Elimdeki tüm siyah beyaz kareler bu makineyleydi. Çok uzun zaman saklamıştım ama şimdi yok oldu" mesajıyla yayınladı.
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273 yaşındaki sanatçının nostaljik selfie'sine çok sayıda beğeni mesajı yağdı.
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Işın Karaca:
Yaş 18.
İlk profesyonel sahnem...
Tam 28 yıl öncesi.... Şaka gibi geliyor.
28 yıl...
Tek gerçeğim şarkılarım...
İdare edin, bugün fena duygusalım..
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4Genco Erkal: Bir bilmecem var çocuklar. Şu yaşadığımız karanlık günlerde ruhunuzu şenlendirecek bir fotoğraf paylaşıyorum. Buradaki kişilerin tümünün kimler olduğunu bilene istediği oyunuma iki kişilik davetiye veriyorum.
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580’lerin sonu, İzmir Balçova Tesisleri. Bizim çocuk tiyatrosu turnesi, aynı oteli paylaştığımız kalabalık ekip Gereği Düşünüldü oyunuyla Levet Kırca & Oya Başar tiyatrosu. Soldan sağa beni atla Ayşe Erbulak, Umut Kırca, Oya Başar, Gaye Sökmen,arkada fotoğrafı ileten Demet Şeşen
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Harbiye'de Gülizar Gazinosu'nda gerçekleşen ve sanat camiasından bir çok başarılı ismin katıldığı nişan töreninde Selami Şahin ve Didem Şahin'in nişan yüzüklerini Türk sanat müziğinin unutulmaz değerlerinden sanat güneşi Zeki Müren takmıştı.
32 senedir evlilikleri devam eden, üç çocuk sahibi usta sanatçı Selami Şahin ile eşi Didem Şahin'in 1985 senesinde gerçekleşen nişan töreninden yayınlanan fotoğrafları büyük ilgi topladı.
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7Ünlü yazar Sunay Akın, 1964 yılına ait bir kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Akın fotoğrafa, "Halit Kıvanç, hakemliğini yaptığı “Edebiyatçılar Birliği” ve “Artistler”in maçında, iki takımın kaptanıyla... Solda Orhan Kemal, sağda Haldun Taner... Edebiyatçılar maçı 5-3 kazanırlar... Tarih: 8 Haziran 1964..." notunu düştü.
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8Sezen Aksu
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9Cem Karaca-Selda Bağcan
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10Orhan Gencebay
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11Ayhan Işık
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12Ajda Pekkan
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13Celal Bayar ve Emel Sayın
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14Erol Taş
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15Muazzez Abacı, Terzi Mualla
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16MFÖ , Kerim Çaplı ve Murat Akaltun - 1982
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17Muşfik Kenter - 1953
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18Sadri Alışık, Çolpan İlhan ve oğulları Kerem Alışık
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19Şener Şen
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20Barış Manço-Orhan Gencebay
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21Türkan Şoray-Ediz Hun
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22Erol Evgin
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23Sezen Aksu