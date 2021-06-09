Işın Karaca estetik yaptırdı

Ünlü şarkıcı Işın Karaca estetik operasyon geçirdi. Karaca, operasyon öncesi ve sonrasını gösteren fotoğraflarını, "Bugünü kendimi yenilemeye adadım" mesajıyla yayınladı.

09.06.2021 - 12:06

Işın Karaca estetik yaptırdı - 1
Şarkıcı Işın Karaca, güzellik için bıçak altına yattı. 'Fransız askısı' yaptırdığını söyleyen Karaca, "Bugünü kendimi yenilemeye adadım" dedi.
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48 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz yıllarda fazla kilolarıyla mücadele etmiş ve tüp mide ameliyatıyla 45 kilo vermişti. Karaca şimdi de 'Fransız askısı' tekniğiyle yüzünü gerdirdi.
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Karaca, ameliyat öncesi ve sonrası görüntülerini paylaşarak, "Fransız askısının yeni sürümü" yorumunu yaptı. Operasyonla, Karaca'nın elmacık kemikleri dolgunlaşıp havaya kalktı, dudakları büyüdü, çenesi de biraz sivrildi.
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Operasyondan sonra ünlü şarkıcı şunları söyledi:

"Ben de her kadın gibi dış görüntümün yaşlanmasını istemiyorum. Ruhum 28 ama dış kaporta aynı şeyi söylemiyordu. Pandemi hepimizi ruhsal, fiziksel ve psikolojik olarak etkiledi. Bazen aynaya bakamayacak hale gelmedik mi kızlar? 6 haftadan beridir planladığımız bu minik narkozsuz operasyonu doktorumuz ile gerçekleştirdik... 'Fransız askısı' diye adlandırılan müdahalenin yeni sürümü...

Soldaki 'ben’i de çok seviyordum, hala seviyorum. Ama sağdaki 'bana' bayıldım. Yer çekimine karşı gelemeyen her kas ve yağ dokusu yere doğru iner fotoğrafta görüldüğü gibi. Aslında yapılana kadar ben de ne kadar yıprandığımın farkında değildim... Geleneksel botoks ve dolgu işlemleri artık hemen hemen her kadın ve erkeğin hayatında var, migren ve diş gıcırdatma tedavisinde bile kullanılıyor...

Hanımlar, beyler....
Tıp ve teknoloji geliştikçe yaşlanmak yok...
Bugünü kendimi yenilemeye adadım...
Uzun zamandır bu kadar şımartılmamıştım."

Işın Karaca estetik yaptırdı - 5

FRANSIZ ASKISI NEDİR?

Ameliyatsız bir yüz germe yöntemi olan Fransız askılama yöntemi, Fransa’da geliştirilen, içi polyester, dışı silikon malzemeden yapılmış esnek iplerle cildin gerilmesi işlemidir. 

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