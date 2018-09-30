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Işın Karaca kızını özel okuldan aldı

Işın Karaca, kızı Mia ve yeğeni Jazz’ın yeni öğretim yılında okulunu değiştirdi. Karaca kızını ve yeğenini özel okuldan alarak devlet okuluna verdi.

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    Işın Karaca, kızı Mia ve yeğeni Jazz’ın yeni öğretim yılında okulunu değiştirdi.

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    Şarkıcı, Mia ve Jazz’ı özel okuldan alarak evinin yakınındaki devlet okuluna kaydettirdi.
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    Karaca bu kararı kızı ve yeğeninin diğer çocuklarla aynı imkanlarda okuması için aldığını söyledi.
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    Işın Karaca, 2013 yılında boşandığı Sedat Doğan'ın hırsızlıktan tutuklandığını öğrenince kızları Mia'nın soyadını mahkeme kararıyla 'Karaca' olarak değiştirtmişti.

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    Ünlü popçunun 'Kızım babasının soyadını taşımasın' diyerek açtığı dava kabul edilmiş, 6 yaşındaki Mia'nın 'Doğan' olan soyadı 'Karaca' olarak değiştirilmişti.
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    Işın Karaca, verdiği bir röportajda "Mia 18 yaşına geldikten sonra babasıyla görüşüp görüşmemek onun kararı olacaktır. 18'ine gelene kadar karar yetkisi bende" demişti.

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