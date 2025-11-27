İskenderun'a özel lezzet: İnce ince dilimlenip tavada pişiriliyor

Aslanbenzer, "Yılan balığı Mersin İskenderun'a özel bir balıktır. Eskişehir'e soğutucu arabalarla gelmektedir'' dedi. Hamsi bolluğunu da vurgulayan balıkçı, hamsinin kilosunun ise 200 TL olduğunu söyledi.

Eskişehir halkının yılan balığına olan yaklaşımını değerlendiren Erkan Aslanbenzer, "Yılan balığını Eskişehir'de görmek pek mümkün değil. Çok fazla tercih edilmiyor. Restoranlar ve özel müşterilerimiz satın alıyor. Bu sefer 100 kilo yılan balığı getirdik. Şu an elimizde 15 kilo kaldı. Birkaç gün içinde kalanları da satacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.