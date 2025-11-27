İskenderun'a özel lezzet: İnce ince dilimlenip tavada pişiriliyor
27.11.2025 10:54
İHA
Eskişehir'e Mersin ve İskenderun'dan getirilen yılan balığı, restoranlara ve özel müşterilere satılıyor. Tezgahlarda yılan balığının yanı sıra ıstakoz da ilgi görüyor.
Geçen senenin aksine bu yıl hamsi, istavrit ve sardalya türlerinde ciddi bir bolluk yaşandığını belirten Erkan Aslanbenzer, Mersin ve İskenderun'dan özel olarak getirdikleri yılan balığına olan ilginin de devam ettiğini aktardı.
Aslanbenzer, "Yılan balığı Mersin İskenderun'a özel bir balıktır. Eskişehir'e soğutucu arabalarla gelmektedir'' dedi. Hamsi bolluğunu da vurgulayan balıkçı, hamsinin kilosunun ise 200 TL olduğunu söyledi.
Eskişehir halkının yılan balığına olan yaklaşımını değerlendiren Erkan Aslanbenzer, "Yılan balığını Eskişehir'de görmek pek mümkün değil. Çok fazla tercih edilmiyor. Restoranlar ve özel müşterilerimiz satın alıyor. Bu sefer 100 kilo yılan balığı getirdik. Şu an elimizde 15 kilo kaldı. Birkaç gün içinde kalanları da satacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Aslanbenzer, "Yılan balığının en güzeli tavada olur. Bunları palamut gibi ince ince dilimliyoruz. Mısıra bulayıp tavada yapınca çok lezzetli oluyor'' ifadelerini kullandı.
Istakoz hazırlama sürecine dair de konuşan Aslanbenzer, sözlerini şu cümlelerle sonlandırdı:
‘’Istakozumuz canlı canlı suya atılıp pişiriliyor. Sonra çıkarıp tereyağıyla fırına atılıyor. Havyarı alınıyor, ayrı bir yere koyuluyor. Havyarı ölmeden alıyoruz. Ardından kaynar suda kaynatıp, en son tereyağına yatırıyoruz. Havyarın kilosu ortalama 4 bin dolar civarında. Siyah havyar pek bulunmuyor. Bunu havyarıyla birlikte 4 bin lira civarında satabiliriz. Havyarını alırsak da 2 bin liraya alıcı bulabilir.''