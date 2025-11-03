İskenderun'lu "Çakmak doktoru", 40 yıldır 2 metrekarelik dükkanda çalışıyor
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 63 yaşındaki esnaf, "Çakmak doktoru" olarak biliniyor ve 40 yıl önce başladığı mesleğini 2 metrekarelik dükkanında yaşatmaya devam ediyor.
İskenderun kent merkezi Şehit Pamir Caddesi'nde bulunan 2 metrekarelik dükkanında 30 yıldır çalışan yapan 63 yaşındaki Mehmet Çetin, 40 yıldır bozulan çakmaklara hayat veriyor.
Meslek hayatına başladığı Gaziantep'te çakmağını tamir ettiği doktorun verdiği "Çakmak Doktoru" unvanını yıllardır taşıyan Çetin, tüm Türkiye'ye hizmet veriyor. Çetin, Türkiye'nin dört bir yanından insanların çakmaklarını tamir ettirmek için kendine gönderdiğini söyledi.