İskenderun'lu "Çakmak doktoru", 40 yıldır 2 metrekarelik dükkanda çalışıyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 63 yaşındaki esnaf, "Çakmak doktoru" olarak biliniyor ve 40 yıl önce başladığı mesleğini 2 metrekarelik dükkanında yaşatmaya devam ediyor.

İskenderun'lu "Çakmak doktoru", 40 yıldır 2 metrekarelik dükkanda çalışıyor - 1

İskenderun kent merkezi Şehit Pamir Caddesi'nde bulunan 2 metrekarelik dükkanında 30 yıldır çalışan yapan 63 yaşındaki Mehmet Çetin, 40 yıldır bozulan çakmaklara hayat veriyor.

Meslek hayatına başladığı Gaziantep'te çakmağını tamir ettiği doktorun verdiği "Çakmak Doktoru" unvanını yıllardır taşıyan Çetin,  tüm Türkiye'ye hizmet veriyor.  Çetin, Türkiye'nin dört bir yanından insanların çakmaklarını tamir ettirmek için kendine gönderdiğini söyledi.

İskenderun'lu "Çakmak doktoru", 40 yıldır 2 metrekarelik dükkanda çalışıyor - 2

Mini iş yerinde büyük bir azimle çalışan Çakmak Doktoru Çetin, çevredeki esnaf tarafından işine duyduğu saygı ve emeğiyle takdir topluyor.

Gaziantep'te başladığı meslek hayatında "Çakmak Doktoru" unvanını aldığını belirten Çetin, şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep Devlet Hastanesi'nin önünde çakmak tamirciliği yaparken bir gün başhekim bana bozuk bir çakmak getirdi. 'Bunu yapabilir misin' diye sordu. Dört gün sonra gidip çakmağı teslim ettim, adam bir şey demeden gitti. İki gün sonra hastanenin tabelasıyla geldi, üzerine 'Çakmak Doktoru' yazmış. 'Bu unvanı hak ettin' dedi. O günden beri bu lakapla anılıyorum"

İskenderun'lu "Çakmak doktoru", 40 yıldır 2 metrekarelik dükkanda çalışıyor - 3

1984 yılından bu yana İskenderun'daki 2 metrekarelik dükkanında mesleğini sürdüren Mehmet Çetin, "Henüz tamir edemediğim bir çakmak icat edilmedi. Yurt dışından, şehir dışından binlerce liralık çakmaklar tamir için gelir. Ben işimi severek yapıyorum, helal kazancımla rızkımı buradan çıkarıyorum" dedi.

