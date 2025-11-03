İskenderun'lu "Çakmak doktoru", 40 yıldır 2 metrekarelik dükkanda çalışıyor

Mini iş yerinde büyük bir azimle çalışan Çakmak Doktoru Çetin, çevredeki esnaf tarafından işine duyduğu saygı ve emeğiyle takdir topluyor.

Gaziantep'te başladığı meslek hayatında "Çakmak Doktoru" unvanını aldığını belirten Çetin, şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep Devlet Hastanesi'nin önünde çakmak tamirciliği yaparken bir gün başhekim bana bozuk bir çakmak getirdi. 'Bunu yapabilir misin' diye sordu. Dört gün sonra gidip çakmağı teslim ettim, adam bir şey demeden gitti. İki gün sonra hastanenin tabelasıyla geldi, üzerine 'Çakmak Doktoru' yazmış. 'Bu unvanı hak ettin' dedi. O günden beri bu lakapla anılıyorum"