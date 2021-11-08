İskoç restoran Nusret Gökçe'den ilham aldı: Altın pizza üretti

DÜNYA BASININ GÜNDEMİNDEN DÜŞMÜYOR

Öte yandan, İngiltere’nin başkenti Londra’nın en lüks yerlerinden Knightsbridge’de açtığı restoran ile büyük ilgi gören Nusret Gökçe, dünya basınının gündeminden düşmüyor.

Restorandaki fiyatlara dair iddialar üzerine İngiliz basınına konuşan çalışanı, “Müşterilerin fiyatlardan şikayet ettiğini hiç görmedim ve duymadım” derken, ünlü şef restorana geldiğinde fotoğraf çekme sırası oluştuğunu söyledi. İngiliz basını ise, “Günümüz dünyasında her şey isimler ve markalar haline geldi, Nusret gerçekten çok güçlü bir marka yarattı” diye yazmıştı.