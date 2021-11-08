İskoç restoran Nusret Gökçe'den ilham aldı: Altın pizza üretti

Haberler - ntv.com.tr 08.11.2021 - 16:50 | Son Güncelleme : 08.11.2021 - 16:55
İskoçya’nın Glasgow kentindeki bir restoran dünyaca ünlü şef Nusret Gökçe’den ilham alarak 24 ayar altınla kaplanmış bir pizzayı menüsüne ekledi.
“Salt Bae” lakaplı şefin yaklaşık 11 lin liralık altın kaplama bifteği Hollywoood ünlüleri ve iş insanları tarafından büyük ilgi görürken Nonna Said adlı restoranın “Gold Digger” (Altın Avcısı) adlı pizzası yalnızca 6,30 sterline (yaklaşık 83 lira) mal oluyor.
Nusret Gökçe, 2017'de Türkiye'deki ilk restoranında bir bifteğe tuz serptiği bir videonun viral olmasıyla ün kazanmıştı.
Nonna Said'in görev yöneticisi Gareth Slack, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yiyecek ve içecekte altınla deney yapıyoruz. Gold Digger pizzasını baş şefimiz buldu. Bu bir margherita; ama kabuğunda 24 ayar altın varak ve altın tozu var” diye konuştu.
Bununla birlikte Slack, ünlü şef Nusret'i pizzayı denemesi için Nonna Said’e davet ettiklerini sözlerine ekledi. Ancak Slack, bunun karşılığında Nonna Said çalışanlarının bir akşam Londra’daki Nusr-Et restoranında ücretsiz yemelerini istediklerini belirtti.
Slack, "Biz on biftek yiyeceksek, o da bizim restoranımızda 10 tane pizza yiyebilir” şeklinde teklifini özetledi.
Diğer taraftan, bir restoran Nusret Gökçe’den ilk kez ilham almıyor. Daha önce İngiltere’nin Durham ve Sunderland kentlerinden lokantaları olan John Stiri, şefin ünlü 24 ayar altın kaplı bifteğine ekonomik bir alternatif üretmişti.
Öte yandan, İngiltere’nin başkenti Londra’nın en lüks yerlerinden Knightsbridge’de açtığı restoran ile büyük ilgi gören Nusret Gökçe, dünya basınının gündeminden düşmüyor.
Restorandaki fiyatlara dair iddialar üzerine İngiliz basınına konuşan çalışanı, “Müşterilerin fiyatlardan şikayet ettiğini hiç görmedim ve duymadım” derken, ünlü şef restorana geldiğinde fotoğraf çekme sırası oluştuğunu söyledi. İngiliz basını ise, “Günümüz dünyasında her şey isimler ve markalar haline geldi, Nusret gerçekten çok güçlü bir marka yarattı” diye yazmıştı.