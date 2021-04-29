İsmail Balaban'dan ailesine: Hiç kimse sizden daha değerli değil

Survivor 2021'e İsmail Balaban ve annesi Ümmü Gülsüm Balaban'ın konuşması damga vurdu. Gamze Atakan için 'O kızın adını ağzına alma' diyen annesini dinleyen İsmail Balaban tarafını seçti. Survivor'ın yeni fragmanında kazandığı oyunu anne ve babasına adayan Balaban, 'kimse sizden daha değerli değil' ifadelerini kullandı. Atakan ise sosyal medya hesaplarından Survivor İsmail ile olan fotoğraflarını kaldırdı.

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29.04.2021 - 14:16





survivor son bölüme iletişim ödülünü kazanan ünlüler takımından İsmail Balaban ile annesinin konuşması damga vurdu. Ümmü Gülsüm Balaban, İsmail'in nişanlısı Gamze Atakan için "O senin bıraktığın gittiğin kız değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler oğlum, ben ölümlerden döndüm. Hiçbir şekilde onun adını anma orada" dedi. Acun Ilıcalı duyduğu sözler sonrası gözyaşlarını tutamayan İsmail Balaban'a isterse nişanlısıyla konuşma hakkı verileceğini söyledi. İsmail ise nişanlısı yerine tekrar annesiyle konuşmak istediğini belirtti. Yaşananlar üzerine İsmail'in ikizi Turan Balaban konuyla ilgili açıklama yaptı: Her iki taraf için de olumsuz bir durum söz konusu. Konuların buralara gelmesini hiçbir şekilde istemezdik" dedi. Gündeme oturan bu olay sonrası yeni gelişmeler yaşandı.



Gamze Atakan Instagram profilinde İsmail Balaban ile olan fotoğrafını değiştirmekle kalmadı sosyal medya hesabında sevgilisiyle olan fotoğrafların hepsini sildi.





Survivor'ın bugün yayınlanacak yeni bölüm fragmanında ise İsmail Balaban'ın sözleri dikkat çekti. Kazandığı oyunu ailesine hediye eden Balaban, "Hiç kimse sizden daha önemli değil, sizi çok seviyorum. Kafam hala orada annemde özellikle... Annem bir şeye üzüldüğü zaman rahatsızlanıyor hastanelik oluyor. Ne yapacağımı bilmiyorum, maalesef zor durumdayım' ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANDI? Survivor'ın 27 Nisan tarihli 79. bölümüne, iletşim ödülünü kazanan ünlüler takımından İsmail Balaban'ın annesiyle yaptığı konuşma damga vurdu. Survivor 2021'in dikkat çeken isimlerinden olan Survivor İsmail son bölümde annesinin yaptığı itiraf ile gözyaşlarını tutamadı. Daha önce nişanlı olduğunu söyleyen İsmail, annesi ile telefon konuşması yaptığı sırada beklenmedik sözler duydu. Duygusal telefon konuşmasında annesi İsmail'e "Oğlum, senin bırakıp gittiğin gibi değilmiş hiçbir şey burada. O senin bıraktığın gittiğin kız değilmiş oğlum, sen bilirsin" dedi.





Annesinin sözleri karşısında ünlüler takımı yarışmacıları şoke olurken, İsmail'in annesi sözlerini şöyle sürdürdü:"Beni burada öldürdüler oğlum, ben ölümlerden döndüm. Hiçbir şekilde onun adını anma orada. " Annesi ile yaptığı telefon konuşması sonrası büyük şaşkınlık yaşayan İsmail neler olduğunu sorarken, annesi 4 aydır çok kötü olaylar yaşadığını dile getirdi. Konuşma sonrası İsmail izin isteyerek ödül evinin dışına çıktı.





Konseyde Acun Ilıcalı nişanlısı ile görüşme fırsatı verebileceklerini söylerken İsmail Balaban fırsat verilirse nişanlısı yerine annesi ile görüşmek istediğini söyledi. Yaşanlar üzerine İsmail Balaban'ın ikizi Turan Balaban konuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı.

Balaban, "Öncelikle herkese merhabalar. Dün yaşanan malum olaylarla ilgili açıklama yapma gereği duydum. Bu konular her ailede olabilecek problemlerdir. Annemin İsmail ile olan konuşması kimsenin duymadığını farz ederek yaptığı saf duygular ile yapılmış bir konuşmadır. (Yanında olamadığım için maalesef duruma engel olamadım) Burada her iki taraf için de olumsuz bir durum söz konusu maalesef. Konuların buralara gelmesini hiçbir şekilde istemezdik. Buradan bir şeyler çıkarmaya çalışanları, olayları farklı yönlere çekmeye çalışanları duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu konu hakkında daha fazla konuşulmamasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.